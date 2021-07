“4 Hotel” di Bruno Barbieri” sulla Costa dei Trabocchi, ecco chi ha vinto

La nuova stagione del programma televisivo condotto dallo chef plutistellato la prima volta in Abruzzo: vince la Chiave dei Trabocchi

SAN VITO CHIETINO – E’ stata la struttura ‘La Chiave dei Trabocchi’ ad aver vinto la settima tappa della nuova stagione di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, il programma televisivo condotto dallo chef pluristellato, in onda ogni giovedì sera dalle 21.15 su Sky e NOW Tv.

La puntata, dedicata all’Abruzzo e alla Costa dei Trabocchi, trasmessa ieri, 1 luglio, ha visto il vincitore sfidarsi con gli altri tre hotel selezionati direttamente dalla produzione: Borgo Baccile, Residenza Amblingh e Corte Rossetti.

La sfida, come previsto dal format televisivo, si è consumata a colpi di stile, mettendo a confronto la qualità dei servizi offerti ai clienti: dalla ristorazione, alla pulizia, dall’allestimento delle camere, alla location, fino ai prezzi.

Tutti si sono messi alla prova e si sono impegnati per convincere Bruno Barbieri e gli altri albergatori concorrenti, ma alla fine, il punteggio più alto ha decretato la vittoria della struttura gestita a San Vito Chietino, dalla Famiglia Marfisi. Un premio importante, quello assegnato alla Chiave dei Trabocchi, che ripaga del lavoro fatto negli ultimi anni nel progetto di ristrutturazione di una struttura degli anni ‘70 . Il progetto di restyling, affidato allo studio Archquadro Associati, come dice Bruno Barbieri è caratterizzato da un “design minimal ma con forti elementi rivisitati della tradizione” . Questo riconoscimento per l’Abruzzo contribuirà sicuramente a rilanciare il settore del turismo e a far riscoprire un territorio ancora inedito, ma decisamente tra i più belli.