4° Festival internazionale del cortometraggio: il programma

Sono più di duemila iscritti da 125 Paesi per il Festival con il meglio del cinema indipendente internazionale. Sei programmi in mostra dal 22 al 25 giugno

PESCARA – Il meglio del cinema indipendente internazionale in dodici ore di proiezioni dedicate ai 21 finalisti tra i 2.309 iscritti da 125 nazioni: sono i numeri del 4° Festival del cortometraggio – Il Varco, prodotto da Marco Crispano e Stefano Chiavarini, che torna in una veste on line con la direzione artistica di Andrea Gatopoulos e in collaborazione con la Cineteca di Milano, il Comune di Pescara e la Film Commission d’Abruzzo. Sei programmi tematici in mostra dal 22 al 25 giugno, a partire dalle ore 20, sulla piattaforma streaming della Cineteca di Milano, con una serie di contenuti extra, interviste, presentazioni e approfondimenti sui lavori dei registi selezionati visibili per 24 ore (https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo/).

Nato nel 2017, il Festival Internazionale del cortometraggio – Il Varco si pone come una delle manifestazioni più vocate alla scoperta e al lancio di giovani autori della cinematografia. In giuria i due volte David di Donatello Daniele Ciprì e Marco Spoletini, i nominati al Leone D’Oro Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, il vincitore della Semaine de la Critique Fulvio Risuleo, il vincitore del premio SIAE miglior Talento Lorenzo Berghella, il quattro volte premio UBU Saverio La Ruina e l’attrice premio UBU Lucrezia Guidone.

«L’iniziativa nata proprio da un pescarese, il regista e attore Stefano Chiavarini – così l’assessore alla cultura del Comune di Pescara, Mariarita Paoni Saccone – inserisce la nostra città in un circuito di primissimo piano della cinematografia internazionale. Il Comune ha dato il patrocinio alla manifestazione proprio per la sua valenza».

Per la presidente della Commissione cultura del Comune, Manuela Peschi, «il 4° Festival internazionale del cortometraggio riporta Pescara al centro dell’attenzione non solo nazionale per la vitalità culturale, soprattutto in questo difficile momento che segue la sospensione delle attività artistiche a causa della pandemia da Covid-19».

Tutti i contenuti resteranno visibili sulla piattaforma della Cineteca Milano per 24 ore. Inoltre le interviste e gli interventi verranno pubblicati sul canale youtubedel Festival.

Info: https://www.facebook.com/events/258797555440247/

PROGRAMMA ONLINE

22/06

WHAT WATER FOR THESE ROOTS – Film Program

Drifting by Hanxiong Bo (USA, China, Spain, 2019) – International

SheRuns by Qiu Yang (China, 2019) – International

À la merpoussière by HéloïseFerlay (France, 2020) – Animation

– Incontro con HéloïseFerlay

Train Robbers by Martin Walther (Norway, 2019) –Documentary

– Incontro con Martin Walther

Inverno by Giulio Mastromauro (Italy, 2020) – Autori Italiani

– Incontro con Giulio Mastromauro

DARK WOODS – Film Program

La fille oblique by Mathilde Delauney (France, 2019) – International

Acid Rain by TomekPopakul (Poland, 2019) – Animation

Ferine by Andrea Corsini (Italy, 2019) – Autori Italiani

– Incontro con Andrea Corsini

23/06

LOVE ME TWO TIMES – Film Program

Allcats are grey in the dark by Lasse Linder (Switzerland, 2019) – Documentary

– Incontro con Lasse Linder

Amateur by Simone Bozzelli (Italy, 2019) – Autori Italiani

– Incontro con Simone Bozzelli

Symbiosis by Nadja Andrasev (France, 2019) – Autori Italiani

Los Oceanos Son Los VerdadoresContinentes by Tommaso Santambrogio (Italy, Cuba, 2019) – Autori Italiani

– Incontro con Tommaso Santambrogio

THE PASSAGE – Film Program

Thank you for patientlywaiting by Max Marklund, Anders Jacobsson (Sweden, 2020) – International

– Incontro con Max Marklund e Anders Jacobsson

Hereafter by Kristen Williams (USA, 2019) –Experimental

– Incontro con Kristen Williams

24/06

FUTURE PAST – Film Program

L’alleato by Elio Di Pace (Italy, 2019) – Autori Italiani

– Incontro con Elio Di Pace

Blessed Land by PhạmNgọcLân (Viet Nam, 2019) – International

Il passo dell’acqua by Antonio Di Biase (Italy, 2019)

– Incontro con Antonio Di Biase

25/06

IT’S A DYING WORLD. BUT GLOWING STILL. – Film Program

Repetition by Kevin Mcgloughlin (Ireland, 2019) – Experimental

Intermission Expedition by WiepTeeuwisse (Netherlands, 2019) – Animation

Swatted by IsmaëlJoffroyChandoutis (France, 2018) – Documentary

KIDS by Michael Frei (Switzerland, 2019) – Experimental

PREMIAZIONE DEL LAVORI VINCITORI

