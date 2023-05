“Quando la neve era bianca”, esordio per il regista Dino Viani

Domenica 14 maggio a Casalincontrada esordio nella narrativa per il regista Dino Viani Quando la neve era bianca, per Dello Iacono Edizioni.

CASALINCONTRADA – Con la speciale voce e collaborazione dell’attrice, Alba Bucciarelli, maestra di dizione e lettura espressiva presso Accademie teatrali e di doppiaggio, sarà presentato presso il parco Villa De Lollis di Casalincontrada, domenica 14 maggio 2023 ore 10:00, il libro “Quando la neve era bianca, Breviario di campagna” di Dino Viani. All’evento presentato da Marco Fraticelli, parteciperanno l’editrice Giovanna Dello Iacono e il Sindaco di Casalincontrada, Vincenzo Mammarella.

Quando la neve era bianca, spiega l’autore, parla di un tempo in cui la neve poteva cadere, rimanere per giorni e poi disciogliersi al sole, in modo lento e naturale. Un tempo in cui ogni cosa era al suo posto, dentro un ordine narrativo prestabilito da secoli.

È la parabola di un periodo storico che va dagli anni ’60 a fine anni ’80 in un piccolo paese dell’entroterra abruzzese, Ari . Dino Viani racconta le proprie esperienze di bambino che diventa man mano adulto, immerso in un mondo rurale fatto di memorie, riti, tradizioni, superstizioni, timori, paure, speranze, scoperte, meraviglia, stupore. Situazioni comiche, drammatiche, educative che ci mostrano “un tempo in cui quello che sognavi, lo potevi vedere”.