La Poesia di Michele Placido allo Spoltore Ensemble

“La Notte dei Poeti” in anteprima nazionale con l’attore e regista Michele Placido, le musiche di Davide Cavuti e la partecipazione di Brenno Placido

SPOLTORE – Secondo appuntamento allo Spoltore Ensemble che vedrà protagonista, sabato 17 agosto, alle 21.15 a Largo San Giovanni (ingresso libero), l’attore e regista Michele Placido in scena, in anteprima nazionale, con “La notte dei Poeti”, le musiche originali del maestro Davide Cavuti e la partecipazione dell’attore Brenno Placido accompagnato alla chitarra da Alessandro Giovannini e con il violinista Antonio Scolletta.

“La poesia sarà la vera protagonista della serata – ha dichiarato Michele Placido – con un omaggio ai grandi poeti quali Leopardi, Montale, Dante, Pasolini, D’Annunzio, Luzi, Neruda. Sono molto felice di tornare a Spoltore, undici anni dopo aver interpretato lo spettacolo “Il mare e altro” con il grande Giorgio Albertazzi e con le musiche del Maestro Davide Cavuti che oggi ritrovo anche nella veste di direttore artistico”.

Uno spettacolo dedicato ai grandi poeti e scrittori italiani e stranieri, di teatro e di cinema con le musiche eseguite da Davide Cavuti, compositore storico di Placido per il cinema (per i film “Il Grande Sogno”, “Vallanzasca”, “Un’avventura romantica”, “Itaker”, etc.) e per il teatro ( “I Fatti di Fontamara”, “Così è se vi pare”, “Prima che il sogno”, etc).

La collaborazione tra Michele Placido e Davide Cavuti ha prodotto numerosi lavori accolti favorevolmente dalla critica e dal pubblico sia al cinema che al teatro: Placido ha coinvolto il compositore Cavuti nei suoi film “Il Grande Sogno”(2009) con Riccardo Scamarcio, “Vallanzasca – gli angeli del male” (2010) con Kim Rossi Stuart, “Itaker – Vietato agli italiani” con Francesco Scianna e in teatro in spettacoli di grande successo tra cui “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, “I Fatti di Fontamara” di Ignazio Silone e “Prima che il sogno” di Giorgio Albertazzi per il “Teatro di Roma”.

Nel 2016 Placido ha, inoltre, interpretato il ruolo di “Vittorio De Sica” nel film diretto da Cavuti (questa volta nella veste di regista) sulla vita di Alessandro Cicognini presentato al 73esimo “Festival del Cinema di Venezia” e ricevendo il “Premio Flaiano” per la regia. Nel 2017 Michele Placido è, inoltre, nel cast del documentario “Preghiera” firmato sempre da Cavuti e presentato alla 74esima “Festival del Cinema di Venezia” e del film “Lectura Ovidii” presentato a giugno 2019 in selezione ufficiale a Toronto all’”International Italian Contemporary Festival” dove Cavuti ha vinto il prestigioso “Award of Excellence”.

“La poesia è il sostegno dell’anima, essa rende eterni i sentimenti che avvicinano e legano gli uomini nei momenti difficili. Durante lo spettacolo si avrà la sensazione che il tempo si fermi negli «interminati spazi» e nei «sovrumani silenzi»; il silenzio diventerà uno stato d’animo con cui soltanto la musica, riesce a trovare il linguaggio, citando Edgar Lee Masters. – ha commentato il Maestro Davide Cavuti, direttore artistico della 37esima edizione dello “Spoltore Ensemble” – Sono le note dell’Essere che tutto avvolge e innalza e la poesia sarà rivolta a scrutare il mistero infinito del vivere, anche attraverso il ricco gioco delle analogie che, come diceva Ungaretti, legano tra loro immagini senza fine”.

L’edizione numero 37 dello “Spoltore Ensemble”, che prenderà il via il prossimo 16 agosto, sottotitolata “I grandi Figli d’Abruzzo”, coinvolgerà ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo, protagonisti degli appuntamenti di teatro, cabaret, musica, ma anche i giovani talenti del nostro territorio e gli appuntamenti culturali dedicati ai grandi personaggi della nostra cultura.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Gli altri appuntamenti della giornata vedranno in scena alle ore 18.30, a Piazza D’Albenzio, per il “Pomeriggio Baby”, il “Tributo a Michael Jackson” con l’Orchestra Accademia Musicalmente diretta dal M° Marco Contento e la Baby Orchestra diretta dal M° Chiara Pantalone; alle ore 19.30, doppio appuntamento a Piazza Di Marzio con la Prof.ssa Franca Minnucci che parlerà di “Gabriele D’Annunzio: tra poesia e arte” e la Prof.ssa Maria Concetta Nicolai autrice della ricerca e della traduzione di “Sancti Cethei, Martyris et Episcopi”;l’appuntamento delle 23.15, a Piazza D’Albenzio, sarà un omaggio al Tango con lo show “Mi Buenos Aires querido” con i ballerini Anibal Castro e Sofia Victoria e con i musicisti Andres Langer al pianoforte e Martín Diaz González, alla chitarra e alla voce.

