32° Torneo Open Città di Silvi e il 7° Torneo Open Città Sant’Angelo

SILVI – Il tennis di qualità è tornato, dopo sette anni di stop, a animare Silvi e la sua struttura storica, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e del CONI Abruzzo. Si è concluso, infatti, il 32° Torneo Nazionale Open Città di Silvi e il 7° Torneo Nazionale Open Città Sant’Angelo, con le fasi finali ospitate proprio sui campi situati sul lungomare di proprietà dell’amministrazione comunale e gestiti dall’ASD CT Silvi.

Diego Bravetti (classica 2.5), tesserato dell’ASD Tennis Chieti, con il punteggio 6/1 – 6/3, si è aggiudicato la finale opponendosi al tenace, Marco Bonelli (classifica 2.5), atleta dell’ASD Circolo Tennis Castel di Lama. Nella finale di terza categoria, tutta laziale, si è imposto Gabriele Imparato (classifica 3.2) con il punteggio di 6/2 – 6/3, su Emanuele Gatti (classifica 3.3) entrambi tesserati per il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo.

Nelle due finali di doppio femminile e maschile, le vittorie sono andate alla coppia Martina Mantova e Greta Fasano, con il risultato di 6/4 – 6/3, sconfiggendo le avversarie Angela Concordia e Eleonora Spina e al duo Gianmarco Montanaro e Luca Ricciuti, con il punteggio di 6/4 6/4, battendo Leonardo Fulmini e Alessio Paradisi.

Particolarmente significativa la cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato, il sindaco di Silvi, Andrea Scordella e il vice presidente del CONI Abruzzo, Alessandra Berghella. unitamente al referente dell’ASD Circolo Tennis di Silvi, Silvestro Di Berardino. Oltre al valore del gioco in campo e della levatura degli atleti provenienti da tutta Italia, complice anche la bella stagione, parole di encomio sono state espresse per la professionalità organizzativa e per essere riusciti a riportare i fasti di un tempo in una struttura che, storicamente, si è sempre contraddistinta nel panorama tennistico nazionale.