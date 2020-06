25° Sagra degli antichi sapori ad Ortona rimandata al 2021

Gli organizzatori hanno ritenuto che per l’evento non ci sarebbero stati i presupposti per osservare le disposizioni anti-contagio Covid 19

ORTONA (CH) – É stata rimandata al 2021 la venticinquesima edizione della “Sagra degli antichi sapori” ad Ortona, già in programma dal 10 al 16 agosto. Nonostante le disposizioni vigenti permetterebbero l’allestimento della manifestazione, gli organizzatori hanno ritenuto che non ci sono i presupposti per far osservare le misure anti contagio Covid-19. I particolare, ritengono che non si sarebbero potuti evitare gli assembramenti.

Ogni anno la sagra richiama migliaia di persone pronte a degustare i piatti della tradizione, a base sia di pesce sia di carne. La gastronomia é sempre accompagnata da spettacoli, musica esfide medievali e dal gran finale con i fuochi piromusicali in prossimità del Castello Aragonese.