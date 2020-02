25° Campo Scuola Montagna Amica a Castel del Monte

CASTEL DEL MONTE (AQ) – Dal 7 al 9 febbraio 2020, Castel del Monte (AQ), meraviglioso borgo medievale alle pendici del Gran Sasso d’Italia, ospiterà la 25° Edizione del Campo Scuola “Montagna Amica”, organizzato da Nuova Acropoli a livello nazionale.

Una collaborazione da “nozze d’argento” con la municipalità castellana, che nel 2018 ha voluto coronare la costanza e l’impegno profuso per tanti anni dai volontari di Nuova Acropoli con la concessione della cittadinanza onoraria, consegnata dal Sindaco Luciano Mucciante al Presidente Nazionale, Giuliana Spagnoli.

Cento giovani volontari di Nuova Acropoli provenienti da tutta Italia si riverseranno nelle caratteristiche vie della cittadina per un weekend dedicato alla formazione e all’amicizia. Torino, Milano, Bologna, L’Aquila, Pescara, Roma, Ladispoli, Augusta, Catania, Siracusa e Floridia le loro città di provenienza; “Essere utili dove necessita” il motto che li unisce.

Il campo prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di orientamento e topografia, primo soccorso, camminata sulle ciaspole, tecniche di ricerca di dispersi e molto altro. Immancabili saranno i momenti di condivisione e divertimento, come l’attesissimo “Trofeo Gemon”, l’annuale sfida notturna di Orienteering tra le vie del borgo, che con le loro numerose salite e discese mettono a dura prova la resistenza dei volontari e dei cittadini, che ogni anno partecipano con entusiasmo.

Il Campo Scuola Montagna Amica è, in sintesi, un grande laboratorio di convivenza, per imparare a conoscersi meglio ed a condividere, lavorando in squadra, la voglia di aiutare gli altri, immersi in una natura incontaminata ancora la nostra splendida terra italiana riesce ad offrirci.

Da 45 anni Nuova Acropoli promuove in Italia la Filosofia Attiva come strumento di ricerca cosciente della parte migliore di ogni essere umano e come pratica, nella società, di una maggiore consapevolezza, risultato di questa ricerca interiore. Dalla necessità di un’azione nel e per il mondo, nasce il volontariato di Nuova Acropoli e la 25^ edizione del Campo Scuola “Montagna Amica”, che avvicina i giovani aspiranti volontari alla montagna, per conoscerne la bellezza e per imparare a viverla con intelligenza.

Per informazioni sulle iniziative di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione www.nuovaacropoli.it, oppure contattare l’associazione ai riferimenti che seguono:

Telefono/Whatsapp: 338 4741136

e-mail pescara@nuovaacropoli.it