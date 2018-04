25 aprile, Cgil alle celebrazioni promosse nel territorio abruzzese

Del Fattore: “sia una giornata di impegno per gli abruzzesi che credono nell’antifascismo”

PESCARA – Il segretario della Cgil Abruzzo, Sandro Del Fattore,in occasione del 73/esimo anniversario della Festa di Liberazione, ha affermato che la Democrazia italiana è figlia della Resistenza e della Liberazione; è figlia della Costituzione .Auspica inoltre che il 25 aprile sia una giornata di impegno e di iniziative per rafforzare i valori dell’antifascismo, della Costituzione repubblicana e della pace.

Riprendendo lo slogan della manifestazione nazionale prevista a Milano, Del Fattore afferma: “Mai più fascismi, mai più razzismi”, perché è necessario “cambiare il Paese nel solco dell’antifascismo e della Costituzione”.

“Il 25 aprile – dice il segretario – sia, per tutti, un’occasione per riflettere sulla Liberazione dal nazifascismo, sulla riconquista della libertà e della democrazia in Italia e sul valore della Costituzione. In questa giornata deve essere forte il richiamo a contrastare la pericolosa deriva razzista, xenofoba, antisemita e il risorgere di movimenti neofascisti e neonazisti, che sta attraversando l’Italia e l’Europa. È indispensabile, quindi, rilanciare con fermezza e unitariamente, nei piccoli centri, nelle città, a livello regionale e ovunque nel Paese, i valori della solidarietà, della tolleranza, della pace richiamati nella nostra Carta Costituzionale nata dalla Resistenza”.

Anche quest’anno la Cgil regionale e i sindacati provinciali prenderanno parte alle diverse iniziative e celebrazioni promosse nei vari centri abruzzesi. Cerimonie sono previste ovunque, da Pescara a Teramo, da L’Aquila a Chieti.

Tra gli eventi più importanti che vedranno la presenza della Cgil c’è quello organizzato a Taranta Peligna dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, renderà omaggio al Sacrario della Brigata Maiella. Il capo dello Stato successivamente si recherà al castello di Casoli dove si costituì la Brigata Maiella.