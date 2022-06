248° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza a Pescara

PESCARA – Alle 9.30 di venerdì 24 giugno 2022, presso la Banchina sud del Porto Canale sulla foce del fiume Pescara, all’altezza del Ponte del Mare, sarà celebrato il 248° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

Per la cerimonia saranno schierate tutte le componenti del Corpo operanti nel capoluogo adriatico e in provincia, tra cui gli A.T.P.I. (meglio noti come “baschi verdi”) a 50 anni dalla loro istituzione, le unità cinofile, i militari del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale e la locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).

Nel corso della manifestazione si terrà anche una dimostrazione delle potenzialità dei mezzi navali ed aerei in dotazione alle Fiamme Gialle pescaresi, tra cui l’elicottero AW139 e la Vedetta Veloce serie 800, che sfileranno lungo il fiume durante l’evento.

Alla presenza delle Autorità locali, civili e militari, verranno consegnate ricompense di carattere morale ai finanzieri che si sono particolarmente contraddistinti per impegno e professionalità nel lavoro svolto più di recente sul territorio, a tutela della collettività.

Alla cerimonia potranno assistere e partecipare tutti i cittadini.