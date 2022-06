21° Estate di San Luigi a Pescara: il programma 2022

PESCARA – Dal 18 al 21 giugno presso la Parrocchia San Luigi Gonzaga a Pescara in programma la 21esima Estate di San Luigi. Andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti del programma religioso e civile. Sabato 18 giugno alle 7.30 Lodi mattutine e Liturgia della Parola del Diacono Sergio Diella, alle 18.30 Santo Rosario e Triduo a San Luigi Gonzaga mentre alle ore 19 Santa Messa animata dai Fratelli del Cammino Neocatecumenale. Alle ore 21 concerto dei Big Years, musica al vinile. Domenica 19 giugno orario delle Sante Messe alle 8.30, 10 e 11.15 quindi alle 18.30 il Santo Rosario e Triduo a San Luigi Gonzaga e alle 19 Santa Messa animata dall’Associazione Unitalsi e della Pastorale Universitaria e Giovanile. Alle ore 21 Loris Blue Stars Fire. Lunedì 20 giugno alle ore 7.30 Santa Messa con Lodi Mattutine e alle 19 presso la Cattedrale di San Cetteo si svolgerà la Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Tommaso Valentinetti concelebrata dal Clero Diocesano per l’Ordinazione Presbiteriale di Roberto Goussot. Alle ore 21 serata karaoke con Luca Ragnone. Martedì 21 giugno alle 7.30 Santa Messa con Lodi Mattutine, alle 10 Santa Messa, alle ore 18 Prima Messa Solenne presieduta dal novello sacerdote Don Roberto Goussot ed animata dal “Coro San Luigi” e a seguire la Processione per la via della Parrocchia. Alle ore 21 L’Angela birbanti con liscio, balli di gruppo, revival e animazione.

