21° Congresso IAGP all’Aurum di Pescara: ecco il programma

Dal 21 al 24 luglio (online dal 16 luglio) Pescara diventa Capitale della ricerca sulla Psicoterapia e sui Processi di Gruppo

PESCARA – “Pescara è stata preferita dalla IAGP a metropoli come Londra e Vancouver e questo è per noi motivo di grande soddisfazione”: sono le parole con cui il dottor Domenico Agresta, referente locale della IAGP (Association for Group Psychotherapy and Group Processes), ha annunciato lo svolgimento nel capoluogo adriatico, dal 21 al 24 luglio presso l’Aurum, di un appuntamento di straordinario livello scientifico, ossia il 21° Congresso dell’Associazione Internazionale di Psicoterapia di Gruppo e Processi di Gruppo – 1° IAGP Hybrid Congress. La presentazione questa mattina nel corso di un incontro in sala consiliare, cui ha partecipato collegandosi in streaming il presidente del Congresso e e Presidente IAGP, Richard Beck.

Si tratta di un evento internazionale che si concentra sullo sviluppo, la pratica e la ricerca della Psicoterapia di Gruppo e dei Processi di Gruppo in diversi contesti terapeutici e sociali. Parteciperà (in presenza e online) una rete internazionale di terapisti, clinici, professionisti della salute mentale, formatori, studenti, consulenti organizzativi e altri interessati a sperimentare il lavoro di gruppo professionale, provenienti da tutti i continenti, più di 50 sono infatti i paesi di provenienza degli oltre 300 gli iscritti. Il congresso della IAGP sarà preceduto dal pre-congresso (online, 16-17 luglio 2022; in presenza, 21 luglio 2022). La convention è patrocinata da: Città di Pescara, Ordine degli Psicologi-Regione Abruzzo, Centro di Psicologia e Psicosomatica Clinica, Società Italiana di Medicina Psicosomatica, Social Dreaming International Network.

Richard Beck ha ringraziato Pescara “per l’ospitalità e per l’impegno con cui Domenico Agresta si è prodigato affinchè questa importante conferenza potesse svolgersi”. Il sindaco Carlo Masci ha aggiunto “come Pescara si confermi ancora una volta località ideale per ospitare eventi di questa caratura, essendo tra l’altro l’Aurum sede di particolare pregio. Confido sul fatto che gli oltre 300 partecipanti da molti Paesi abbiano la possibilità di conoscere meglio il nostro territorio, Pescara e l’intero Abruzzo, che certamente si dimostrerà accogliente e farà conoscere le sue bellezze naturali e gastronomiche a coloro che raggiungeranno l’Italia”.

Il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco si è dichiarato “particolarmente soddisfatto di aver portato a Pescara questo evento e non solo perché ci sarà da noi il gotha professionale della Psicoterapia e dei Processi di gruppo. È un’occasione di crescita per professionisti e addetti ai lavori, che avranno la possibilità di confrontarsi, ma anche per l’immagine del nostro territorio”.

“Un evento straordinario che si occupa dello studio, della ricerca e dell’applicazione della “gruppo analisi” e dello psicodramma analitico – ha detto Domenico Agresta – quindi ci riferiamo all’inconscio, al sogno, alle dinamiche di gruppo e alle relazioni tra questo, la cultura e il sociale. Ci rendiamo conto, soprattutto in questo momento storico segnato dalla pandemia e dalla guerra, che questo studio dei gruppi, delle culture e della psiche sono un campo d’indagine quanto mai attuale e necessario”.

Da segnalare, a latere del profilo scientifico, tre eventi che saranno trasmessi su Youtube , accessibili anche alla cittadinanza e a chi non partecipa al Congresso:

21.07 ore 18 – Concerto della violoncellista Flavia Massimo – Glitch

24.07 ore 15,30 – IAGP AWARDS

24.07 ore 19,45 – Concerto dei M. Luigi Piovano (violoncello) e Linda Piovano (pianoforte)