20esima edizione “Babbo Natale Carabiniere” a Pescara [FOTO]

Valeria Marini e Amaurys Pèrez hanno accompagnato i volontari dell’Adricesta nella consegna dei regali nei reparti dell’ospedale di Pescara

PESCARA – Vent’anni all’insegna della solidarietà quelli festeggiati dal “Babbo Natale Carabiniere”, il tradizionale appuntamento organizzato dai volontari dell’ADRICESTA guidati dalla presidente Carla Panzino all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara. Due ospiti d’eccezione di questa edizione, l’attrice e soubrette Valeria Marini e Amaurys Pèrez, campione del mondo della Nazionale Italiana di Pallanuoto. «La presidente Carla Panzino ci mette tanta passione, ed è giusto raccogliere i fondi ed esser presenti. Noi tutti possiamo essere utili, anche con le donazioni. È bello partecipare a queste iniziative», ha detto Valeria Marini prima di entrare nei vari reparti. Prima di salutare i partecipanti l’attrice ha voluto donare un contributo personale alla raccolta dei fondi da destinare all’acquisto di un ecografo per la sala parto dell’Ospedale di Pescara.

A indossare i panni del Babbo Natale Carabiniere è stato – come di consueto – Graziano Lozzi, insieme ai militari dell’Arma guidati dal Comandante della Compagnia di Pescara, Maggiore Monica Dallari e alle mascotte dei Cartoni della GADOO Eventi, sotto lo sguardo attento dei piccoli ricoverati in Chirurgia Pediatrica ed Oncologica, Pediatria e Onco-Ematologia Pediatrica. I giocattoli sono stati raccolti grazie al lavoro dei volontari dell’ADRICESTA e dei Carabinieri di Pescara e al supporto della LISCIANI Giochi. I Carabinieri, con un sottofondo di musica e canti natalizi.

Il pianista M° Michele Di Toro ha suonato per tutti i presenti prima di lasciar spazio al soprano Angela Williams accompagnata dal M° Silvio Feliciani, Presidente della Associazione Artisti Musicali A.DI.MUS. Quest’ultima ha donato all’ADRICESTA un pianoforte per il progetto “un pianoforte in corsia”, che l’Associazione promuoverà nei Reparti Ospedalieri.

All’evento hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il manager della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli, altri componenti della Giunta comunale nonché molti benefattori che hanno contribuito alla raccolta fondi per i progetti dell’ADRICESTA.

«La magica atmosfera di questo tradizionale appuntamento natalizio ci regala sempre grandi emozioni – ha detto la presidente dell’associazione, Carla Panzino – e grazie alla generosità dei tanti amici dell’ADRICESTA intendiamo fornire un aiuto concreto ai reparti ospedalieri. Vogliamo continuare coi nostri progetti e in futuro ci piacerebbe fornire il nostro supporto al potenziamento del reparto di Senologia». Dopo la tappa in ospedale tutto il gruppo si è spostato al Faietà Cafè di Pescara per scambiarsi gli auguri e consegnare idealmente all’ADRICESTA con un maxi assegno i fondi raccolti.