2020 Diario di una Pandemia, Simona Conte presenta il libro a Giulianova

GIULIANOVA – Sabato 20 giugno, alle ore 21 nel giardino antistante il Circolo virtuoso “Il Nome della Rosa” a Giulianova Alta (via Gramsci, 46/a), si terrà la presentazione del libro 2020 diario di una pandemia (Tempo Libero Edizioni), opera prima di Simona Conte, dottore commercialista e revisore legale giuliese.

L’Autrice sarà intervistata dal giornalista e saggista Sandro Galantini. Ospite d’onore della serata, il chitarrista Giacinto Cistola.

Il volume raccoglie i post su Fb di Simona Conte dal 1° marzo al 17 maggio scorsi: dati, tabelle, percentuali dei contagiati, dei positivi attivi, dei guariti e purtroppo anche dei morti che l’Autrice, come scrive nella Prefazione Maria Gabriella di Flaviano, ha approntato «con grande lucidità, forza d’animo e con la precisione tipica di una commercialista».

Ma al di là dei dati numerici sul decorso della pandemia, Simona Conte ha impresso in ogni pagina, rivelando sorprendenti abilità narrative insieme con uno stile capace di avvincere il lettore, pensieri e riflessioni nient’affatto scontati sulla dolorosa vicenda. Argomentazioni, le sue, che toccano trasversalmente (e comunque sottendono) la psicologia, la scienza, la medicina, la politica e l’economia. Pertanto quello di Simona Conte si configura, sottolinea ancora Maria Gabriella di Flaviano, come un «diario culturale, mentale, interiore, ma non intimistico» giacché l’Autrice «ha oggettivato le sue esperienze, guardando con occhio critico tutto ciò che avviene intorno a lei focalizzandosi sull’uomo, sulla sua anima e sulle sue azioni giuste o sbagliate che siano».