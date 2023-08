2° Festa dello Sport – Memorial Enzo Di Liberatore a Roseto [FOTO]

Nugnes: “La Festa dello Sport rappresenta vividamente lo spirito sportivo della città, grazie alle associazioni che investono ogni giorno fortemente in questo valore”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ieri sera, 25 agosto 2023, si è svolta con straordinaria partecipazione la seconda edizione della Festa dello Sport – Il Primo Memorial Enzo Di Liberatore. L’evento ha celebrato la passione per lo sport. La serata ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da ogni angolo della nostra città e dai comuni circostanti.

Tra gli ospiti presenti vi erano S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi Teramo-Atri, Alessandra Berghella, Vice Presidente del CONI Abruzzo, e Marco Pompa, responsabile ufficio educazione fisica presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, che ha portato i saluti del responsabile regionale Antonello Passacantando.

Il Vescovo S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento per prepararsi al futuro oltre che strumento educativo prezioso.

“Sono felice di vedere pressochè tutte le realte sportive rosetane, e non solo, per questa seconda edizione. La Festa dello Sport rappresenta vividamente lo spirito sportivo della città, grazie alle associazioni che investono ogni giorno fortemente in questo valore”, ha dichiarato il Sindaco Mario Nugnes.

“L’obiettivo di questa seconda edizione della Festa dello Sport è stato quello di mettere al centro lo sport, la passione per l’attività fisica e l’entusiasmo che esso può generare. E ieri sera si è riusciti pienamente a raggiungere questo scopo, grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i partecipanti, soprattutto giovani ragazze e ragazzi” dichiara l’assessore Annalisa D’Elpidio.

L’evento è iniziato con una sfilata delle società sportive partecipanti, che hanno attraversato il Lungomare dalla rotonda Sud alla rotonda Nord, per poi fermarsi vicino al Lido La Lucciola, dove la presentatrice Francesca Martinelli ha guidato l’evento. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mario Nugnes, di Mons. Lorenzo Leuzzi e degli ospiti presenti, è iniziata una serata ricca di momenti sportivi e spettacoli.

È stata presentata l’iniziativa “Sportmeet” dal titolo “Sport & Ambiente: una relazione sostenibile”, rivolta agli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio. L’evento è stato arricchito dall’esibizione del coro dell’I.C. Roseto 1 “I Piccoli Cantori di Rosburgo” e della Cover band “Freestyle”.

Durante la serata, è stato conferito un riconoscimento alla cestista rosetana Francesca Elda Marini, medaglia d’argento ai Mondiali Special Olympics disputati recentemente in Germania. Significativo anche l’intervento di Elvia Rega in rappresentanza del comitato paraolimpico Regione Abruzzo; il movimento, la competizione e la solidarietà sportiva possono veramente trasformare la vita delle persone.

“Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa seconda edizione della Festa dello Sport: dalle squadre partecipanti agli organizzatori e ai volontari, come Protezione Civile – Croce Rossa e Guide del Borsacchio, che hanno reso possibile questo evento straordinario. Ringraziamo anche il CSI (Centro Sportivo Italiano), Fidas, Uisp e CONI per il loro sostegno prezioso.” – conclude l’assessore D’Epidio – “Questa festa ha rappresentato un’opportunità unica per unire la comunità, condividere la passione per lo sport e dare spazio alle idee dei giovani. Continueremo a promuovere e sostenere iniziative di questo genere, poiché crediamo fermamente nel potere dello sport di formare, unire e ispirare le persone”.