2° concorso “MascheriAmo il Carnevale”: come partecipare

MARTINSICURO – I Comitati di Quartiere “Giardino”, “Santa Rita” e “Sacro Cuore”, in collaborazione con la ludoteca “Giocando Giocando” e le associazioni “La Fenice” e “Fuori Classe”, e con il patrocinio del Comune di Martinsicuro hanno deciso di organizzare la 2° edizione del concorso “MascheriAmo il Carnevale”.

“In giro c’è tanta voglia di riuscire, di riprendere la vita normale che ci siamo lasciati alle spalle quasi due anni fa, ma non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia per cui, visto il grande successo della passata edizione, abbiamo deciso, anche per il 2022, di patrocinare la formula del Carnevale dello scorso anno, un’edizione scherzosamente definita “in smart working”, ma che siamo certi farà comunque divertire grandi e piccini” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato alla partecipazione e decentramento, Umberto Tassoni.

I cittadini interessati potranno iscrivere i propri figli, da 0 a 17 anni, presso la pagina facebook “MascheriAmo il Carnevale 2022” appositamente creata e le cinque maschere più votate saranno proclamate vincitrici. Il concorso terminerà il 1° marzo ed i vincitori saranno pubblicati sulla pagina social del concorso. Ovviamente, trattandosi di minori, le foto dovranno essere debitamente offuscate, affinché non siano riconoscibili, e non saranno pubblicati dati e riferimenti anagrafici. La pubblicazione della foto sulla pagina social è soggetta ad approvazione dell’amministratore della pagina ed è obbligatoria la sottoscrizione della liberatoria da parte dei genitori, da inviare insieme a copia di carta d’identità alla email: mascheriamoilcarnevale@gmail.com oppure consegnata presso la Ludoteca “Giocando Giocando” in Via Largo Romagna.

Gli organizzatori del concorso, a loro insindacabile giudizio, attribuiranno dei premi speciali. I genitori dei bambini o ragazzi, pubblicando le foto dei loro figli minori, danno esplicita autorizzazione alla pubblicazione sulla pagina social del concorso. Per maggiori informazioni o chiarimenti si potrà contattare il numero: 392/0620964.

“Ancora una volta un ringraziamento speciale va ai Comitati di Quartiere che, come sempre, si impegnano per mantenere vive le tradizioni e per organizzare, seppur con le dovute limitazioni, eventi, manifestazioni e spettacoli per fornire un piccolo momento di svago per i nostri ragazzi” conclude Tassoni.