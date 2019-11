2° concorso “CreiAMO il Natale” a Martinsicuro

Torna la gara di presepi e alberi artistici in questa edizione 2019. Tre le categorie in gara: presepe in casa, da esposizione e Albero di Natale. Ecco come partecipare

MARTINSICURO – I Comitati di Quartiere “Giardino”, “Nuova Rosa”, “Santa Rita”, “Tronto” e “Sacro Cuore”, con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, organizzano per il secondo anno il concorso “CreiAMO il Natale”, gara di presepi e alberi artistici aperta ai cittadini di Martinsicuro e Villa Rosa. La 2° edizione prenderà spunto dal successo di pubblico e di critica dell’anno passato e, in tale ottica, proporrà alcune novità interessanti.

Tre le categorie in gara: presepe in casa (artistico, tradizionale, originale); presepe da esposizione (dimensioni max 80×60); Albero di Natale (artistico, tradizionale, originale). I presepi da esposizione avranno una categoria a parte per i bambini fino a 10 anni. Quest’anno la mostra dei presepi si terrà in piazza Cavour, presso i locali dell’ex bar e sarà aperta dal 25 dicembre al 6 gennaio.

COME PARTECIPARE

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 22 dicembre inviando una e-mail all’indirizzo viviamoilnatale2018@gmail.com: la domanda di partecipazione dovrà contenere 2 foto per categoria e un breve filmato di non più di 20 secondi, nome del partecipante e recapito telefonico. Una commissione formata da tecnici e artisti valuterà e selezionerà tutte le opere iscritte alla gara, sceglierà i migliori 10 soggetti per categoria e visiterà a casa le opere finaliste. La premiazione dei primi 3 per categoria si terrà il 12 gennaio 2020 presso l’Aula Consiliare del Municipio di Martinsicuro a partire dalle ore 17:00 dove tutti i partecipanti al concorso ritireranno il loro attestato di partecipazione.

“Malgrado sia solo alla sua 2° edizione questo contest è già molto atteso dalla cittadinanza che lo scorso anno apprezzò particolarmente la bellezza dei presepi e degli alberi in gara tanto che, assieme all’organizzazione, abbiamo deciso di spostare la mostra dei presepi nel cuore della Città, in piazza Cavour” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato alla partecipazione e decentramento dei Comitati di Quartiere, Umberto Tassoni. “Questo concorso è l’ennesimo, tangibile segnale del grande impegno e della vitalità dei nostri Comitati di Quartiere che sono sempre prodighi di spunti ed iniziative e lavorano per il bene della collettività e del territorio. Non possiamo quindi che ringraziare di cuore quanti lavoreranno a questo concorso offrendo il proprio contributo per rendere sempre più magiche e belle le festività natalizie a Martinsicuro e Villa Rosa” conclude Tassoni.