16° Premio Amore per l’Abruzzo: cerimonia a Roseto, i vincitori

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La cerimonia di consegna del Premio “Amore per l’Abruzzo”, giunto alla sua 16ª edizione, si svolgerà Venerdi 7 agosto, alle ore 21, al Lido Atlantic di Roseto degli Abruzzi. Il premio – istituito nel 1996, è ritenuto uno dei più importanti in Regione per il “palmares” che può vantare – viene attribuito a personaggi abruzzesi di spicco che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Ha l’intento di gratificare gli abruzzesi che abbiano raggiunto risultati importanti nei diversi settori professionali, imprenditoriali, culturali, e onorare persone o istituzioni che in qualche modo si siano distinte nell’impegno sociale e civile in favore dell’Abruzzo. E, con questo loro impegno straordinario, abbiano contribuito all’accrescimento e alla diffusione del prestigio della Regione Abruzzo.

L’iniziativa, di valorizzazione delle migliori energie del nostro territorio, intende dunque disegnare una mappa dell’eccellenza nella cultura, nella imprenditoria abruzzese, e nel campo dell’impegno sociale e civile, mettendo in luce l’Italia migliore e testimoniando, nonostante le difficoltà del momento, le potenzialità di una Regione ricca di testimoni importanti. É importante sottolineare che il Premio è basato esclusivamente sul volontariato, non chiede e non riceve contributi pubblici.

“Andrà tutto bene” è lo slogan scelto per questa edizione 2020 ricordando i giorni del Covid e i volontari che hanno lottato contro la pandemia . É questa l’immagine forte che emerge dai vincitori del 16° Premio “Amore per l’Abruzzo. Insieme a questa esperienze concrete di impegno che rappresentano la parte positiva della nostra Regione e del Paese.

I VINCITORI DEL 16° “PREMIO AMORE PER L’ABRUZZO” SONO:

PER IL VOLONTARIATO : Croce Rossa Regione Abruzzo; Protezione Civile Regione Abruzzo; Reparto Covid ASL Atri, Le guide del Borsacchio che hanno prestato assistenza e distribuito cibo; “Progetto Auto” srl che ha fornito le auto per gli interventi dei volontari; la Itertop moda che ha allestito e donato le mascherine per le forze dell’ordine e di intervento; Vincenzo D’Ercole Sindaco della città zona rossa di Castiglione M.R.

PER IL MONDO DELL’IMPRESA: Gloriano Lanciotti presidente della camera di commercio di Teramo; la Tipolitografia Rosetana nata nel 1960;

PER LA CULTURA E SPETTACOLO: l’attore e regista Marco Cassini; l’attore Federico Perrotta.

PER IL GIORNALISMO: Marco de Siati fondatore dell’Osservatorio Politico Rosetano

PER L’AMBIENTE: Tommaso Navarra Presidente del Parco del Gran Sasso, Giovanni Granati falconiere,

PER LO SPORT: Pierluigi Montauti presidente della Coppa Interamnia;

AMBASCIATORE DELL’ABRUZZO: Gaetano di Blasio, alpinista e speleologo, impegnato nel campo del volontariato umanitario .