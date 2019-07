16° Galà della Moda ad Alba Adriatica: quando, ospiti

Si svolgerà all’Europa Acciai Beach il 17 luglio. Conduce la serata Barbara Chiappini, ospiti Francesca Giuliano e Laura Leo

ALBA ADRIATICA – Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento estivo con il Gala della Moda, giunto alla sua sedicesima edizione. L’evento, incentrato su fashion, musica e spettacolo si terrà ad Alba Adriatica mercoledì 17 luglio alle ore 21,15 all’Europa Acciai Beach Arena sul Lungomare Marconi (tra gli stabilimenti Hawaii e Al Faro). L’Arcagency Fashion Art, con la regia di Loris Danesi, stilista dei vip e fashion blogger, porterà in passerella non solo la moda, ma anche originali performance artistiche, musicali e premiazioni. Dopo ben cinque anni torna alla conduzione dell’evento la showgirl e attrice Barbara Chiappini mentre, tra gli ospiti, saliranno sul palco Francesca Giuliano, opinionista del salotto di Barbara D’Urso e miss anni ’50 del programma “Avanti un altro”, Laura Leo, pluricampionessa de “La sai l’ultima?” e il coreografo Roberto Calderini.

Nel corso della kermesse si alterneranno spettacoli che vedranno protagonisti talenti della musica come Maria Teresa Nania, produttrice della storica Compagnia Italiana di Operette, della danza come Shila Di Bonaventura e ci saranno la burlesque performer Satie La Goulue e la fantasista Monica Emmi. Sempre con l’obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della moda, sfileranno gli abiti realizzati dai giovani designer dell’Istituto Moda Burgo di Pescara, la moda junior con Baby Blu di Alba Adriatica, le collezioni da cerimonia di Nessie Boutique, le collezioni sposa di Loris Danesi e le collezioni eye-wear di Alba Vision.

“Arte, estro, creatività e spettacolo saranno di scena all’Arena Beach attraverso un evento moda curato nei minimi dettagli dallo stilista Loris Danesi, patron della manifestazione – ha dichiarato Antonietta Casciotti, sindaco del Comune di Alba Adriatica che ha patrocinato l’evento – Da sempre impegnato nella valorizzazione di talenti giovanili con i quali ha intrattenuto, nel corso della sua attività, rapporti di leale e professionale collaborazione, Loris propone alla Città un appuntamento da non perdere”.

Il make-up degli ospiti e dei performer sarà curato dalle professioniste Marika Torrieri e Tatiana Monti del centro estetico Charm&Beauty a Garrufo, mentre le acconciature saranno affidate alla creatività di Unike Parrucchieri. Gli allestimenti floreali sono a cura di “Un’idea in più” mentre la direzione artistica della sfilata è di Francesco Rastelli con la collaborazione del floor assistant Franco Prunotto e la voce ufficiale dell’evento è di Radio Linea. Come ogni anno, anche questa sedicesima edizione sposa la solidarietà: saranno infatti raccolti fondi dai volontari della Croce Rossa Italiana gruppo di Alba Adriatica per l’acquisto di materiale sanitario.