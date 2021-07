14° Trofeo di Nuoto Città di Pineto: ecco quando, programma

PINETO – Torna il 3 luglio l’ormai storico appuntamento di nuoto e solidarietà dell’estate pinetese con il “14° Trofeo di Nuoto Città di Pineto”, organizzato dal gruppo Spatangus e patrocinato dal Comune di Pineto, dall’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” e dall’Associazione Marevivo.

Un’edizione particolarmente sentita questa del 2021 che si svolgerà come sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anti contagio COVID-19, tanto da aver integrato il regolamento di partecipazione con delle specifiche a tutela della salute pubblica.

La manifestazione vedrà 4 possibili percorrenze per dare ad un pubblico più ampio la possibilità di partecipare: la percorrenza Classica, dalla piattaforma Fratello Cluster a riva, la percorrenza Doppia, andata e ritorno da riva alla piattaforma (aperta solo a 25 nuotatori), la percorrenza denominata Mezza, di circa 3 km e la percorrenza 1500 Sprint, sottocosta.

Il Trofeo di Nuoto Città di Pineto, che appartiene al Circuito Adriatica Acque Libere di cui è promotore, avrà luogo nelle acque antistanti i Lidi Saint Tropez e Mirare Corfù a Pineto (TE), fin dalle prime ore della mattina.

Come tutti gli anni il ricavato della manifestazione, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza ad un’Associazione.

Contestualmente alla competizione, in spiaggia, si potrà acquistare il Crucilibro 2021: una raccolta di 100 schemi ideati da airfranz in collaborazione con “Definers” e “Checkers”, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’ASD Poseidon.

“«Amo i tuoi flutti enormi e i tuoi ruggiti; Ma più assai de’ ruggiti il tuo sussurro…» (Edmondo De Amicis). È con questa frase che Pineto riparte dopo il secondo stop causa Covid. Una gran voglia di riscatto, di tempo e di libertà negata dalla pandemia e che vuole riprendere con una nuotata, con una festa, La Festa del Trofeo di Nuoto Città di Pineto. Sport, passione e amore per il mare” ha dichiarato Cristina De Tullio del Gruppo Spatangus

Al Gruppo Spatangus appartengono: Cristina De Tullio, Umberto Riva, Luigi Giordano, Livia Giordano, Pietro D’Adamo, Gabrielino Pistilli e Edda Migliori.

Per informazioni: https://www.spatangus.it/