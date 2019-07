12° Trofeo di Nuoto Città di Pineto: novità e programma

PINETO – Si è tenuta questa mattina, nella splendida Sala Corneli di Villa Filiani, la Conferenza Stampa di presentazione della 12° edizione del Trofeo di Nuoto Città di Pineto, evento organizzato dal gruppo Spatangus e patrocinato dal Comune di Pineto. Presenti oltre agli organizzatori il Sindaco Robert Verrocchio, il Vice Sindaco Alberto Dell’Orletta, l’Assessore allo Sport Vincenzo Fiorà, l’Assessora Jessica Martella, il Consigliere Marco Giampietro, il Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano Fabio Vallarola, il Comandante della Capitaneria di Porto di Silvi Pasquale Santoriello, il Presidente dell’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani Biagio Iezzi e Lucia Zulberti Coordinatore Tecnico della Nazionale di Nuoto Special Olympics. Nel corso della Conferenza è stato annunciato il nome dello Special Guest 2019. Si tratta di uno sportivo professionista, il campione di basket Pinetese d.o.c. Marco Timperi. Gioca nel ruolo di guardia/ala e attualmente milita in serie B nella Orzinuovi in provincia di Brescia, squadra che ha appena vinto il Campionato conquistando la serie A2. Ha vestito inoltre la maglia della Nazionale dall’under 15 all’under 20.

Tra le novità presentate in Conferenza stampa, il lancio di una nuova percorrenza: oltre alla “MEZZA” di 3 km, alla CLASSICA di 6,350 km e alla DOPPIA di 12,700 km anche la SPRINT di 1,5 km. Inoltre quest’anno gli Spatangus hanno avuto piacere di annunciare che la tratta SPRINT è ufficialmente aperta a Special Olympics per rafforzare ulteriormente il messaggio di rispetto e inclusione verso tutti, portato avanti in questi anni. Sempre numerosissimi gli atleti che da tutta Italia e dall’estero partecipano al Trofeo di Nuoto che oltre a promuovere i valori dello sport, ha anche il pregio di essere a scopo benefico. Per questa dodicesima edizione i proventi saranno devoluti ad A.C.A.R. Onlus e Anta Onlus. Al Gruppo Spatangus appartengono: Cristina De Tullio, Umberto Riva, Luigi Giordano, Livia Giordano, Pietro D’Adamo, Gabrielino Pistilli e Edda Migliori.

L’appuntamento è per sabato 6 luglio a partire dalle 7.00 di mattina nelle acque antistanti i Lidi Saint Tropez e Mirare Corfù a Pineto (TE), con le quattro differenti tipologie di percorso. Il Trofeo di Nuoto Città di Pineto appartiene al Circuito Adriatica Acque Libere di cui è promotore.

Contestualmente alla competizione, in spiaggia, oltre a svariate attività, si potrà acquistare il Crucilibro 2019: una raccolta di 100 schemi ideati da airfranz in collaborazione con “Definers” e “Checkers”, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ad ACAR ONLUS e Abbracciamoli ONLUS.