PESCARA – Festa in Abruzzo grazie 10eLotto: come riporta Agipronews, a Pescara, nel concorso del 9 dicembre, è stato centrato un 9 da 20mila euro, mentre a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, nel concorso del 10 dicembre è stato realizzato un altro 9 da 20mila euro. In totale, dall’inizio dell’anno, il 10eLotto ha distribuito 3,4 miliardi di euro in tutta Italia.

10eLotto, vinti 20mila euro a Pescara e Sant’Egidio alla Vibrata ultima modifica: da