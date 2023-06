La flotta di “Appuntamento in Adriatico” arriva in Abruzzo

La manifestazione simbolo del turismo nautico in barca alla scoperta delle ricchezze del Teramano con visite guidate e degustazioni a Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Castelbasso

GIULIANOVA – La flotta di imbarcazioni di “Appuntamento in Adriatico”, storica iniziativa organizzata da Assonautica italiana e diretta da Paolo dal Buono, è arrivata in Abruzzo, al porto turistico di Giulianova (Te). La manifestazione simbolo del turismo nautico in barca, giunta alla sua 35esima edizione, valorizza e promuove la scoperta dell’Italia dal mare. Le imbarcazioni da diporto, che sono partite da Venezia e arriveranno fino in Puglia, ormeggeranno in diversi porti turistici della costa adriatica e gli equipaggi, durante le soste, esploreranno le bellezze dell’entroterra, coniugando così il fascino della vacanza in barca con la conoscenza dei territori. Un modello di turismo, questo, promosso con “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, progetto affidato ad Assonautica Italiana nell’ambito del Piano di promozione “Viaggio italiano – Scopri l’Italia che non sapevi”, tramite l’Accordo di Programma tra Ministero del Turismo, Regioni e Province autonome, in collaborazione con ENIT. Per incentivare le vacanze in barca, sono stati predisposti 17 itinerari , consultabili sul portale Italia.it, che hanno come punto di partenza i porti italiani e che valorizzano il turismo sostenibile.

La Rotta dei Trabocchi è l’itinerario che gli appassionati di turismo nautico, partecipanti ad Appuntamento in Adriatico 2023, hanno appena intrapreso, lasciandosi alle spalle la Rotta del Sale. Quello dei Trabocchi è un percorso di 110 miglia – da San Benedetto del Tronto a Termoli – alla scoperta del Medio Adriatico, che regala affascinanti litorali arricchiti dai caratteristici trabocchi, le antiche e tradizionali macchine da pesca celebrate dal poeta Gabriele d’Annunzio.

A Giulianova la prima tappa, dove le imbarcazioni sono state accolte dal Gal Terreverdi Teramane e Assonautica Teramo per un’esperienza alla scoperta delle ricchezze culturali ed enogastronomiche locali. Nella giornata di oggi gli equipaggi, dopo una breve sosta a Giulianova, raggiungeranno nel pomeriggio il porto turistico di Roseto degli Abruzzi per degustare le eccellenze e i prodotti tipici del territorio. Domani si dedicheranno alla visita di Castelbasso, con il tour del borgo, la visita al centro di stagionatura del formaggio dell’azienda agricola “La Perla del Vomano”, lo spettacolo di saltarello con l’Orchestra popolare del saltarello e in serata la cena degustazione con rivisitazione in chiave gourmet dei piatti del territorio del Gal Terreverdi Teramane, al ristorante PerVoglia. La flotta riprenderà il mare mercoledì mattina per dirigersi verso sud.

“Appuntamento in Adriatico” si afferma, anche quest’anno, come un’importante occasione per valorizzare la nautica da diporto come segmento turistico al pari di quelli più tradizionali, quali cicloturismo, mototurismo e camminate all’aria aperta, e una ricca opportunità per esplorare le bellezze artistiche e culturali dell’entroterra, con uno sguardo curioso verso i sapori dei singoli territori.