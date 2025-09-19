10eLotto, Abruzzo festeggia: vinti 21mila euro nel chietino

53
LANCIANO – A segno l’Abruzzo con una doppietta da 21mila euro nell’ultimo concorso del 10eLotto di giovedì 18 settembre: come riporta Agipronews, centrati 13.500 euro a Lanciano, in provincia di Chieti, con un “6” Oro in un punto vendita di Via del Mare; a questi si aggiungono 7.500 euro a Torrevecchia Teatina, sempre in provincia di Chieti, presso un esercizio di Via Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,8 miliardi da inizio anno.