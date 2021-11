100 anni Di Marzio – Michetti, domani estrazione dei biglietti della lotteria

PESCARA – Si svolgerà domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 11, il nuovo evento per le celebrazioni per il Centenario dell’Istituto Professionale di Stato Industria Artigianato e Servizi Ipsias ‘Di Marzio’ di Pescara. L’Aula Magna della scuola, in via Arapietra, ospiterà l’estrazione dei biglietti della lotteria promossa nell’ambito delle manifestazioni. All’evento sarà presente la dirigente Antonella Ascani che nell’occasione presenterà il bando-concorso rivolto alle band della città per la composizione dell’Inno della Scuola

