1° World Wide Open: i vincitori della prima edizione

TERAMO – È il teramano Angelo Ciunci con il video “Coppa Interamnia” il vincitore della Sezione Professionisti, mentre giunge dalla Russia il video “La nostra esperienza alla 45a Interamnia World Cup” di Marina Zhurova vincitore della Sezione Dilettanti del premio internazionale di videomaking, promosso dalla Interamnia World Cup con l’Università degli Studi di Teramo per ricordare Antonio Forlini.

La Giuria, presieduta dal docente universitario Christian Corsi, dal giornalista Antonio D’Amore, dal presidente CONI provinciale Italo Canaletti, dal video maker Antonio D’Orazio, dal fotogiornalista Massimiliano Verdino, dal Graphic Designer Danilo Furia e Carla Dragoni per l’Interamnia World Cup (Segretario Sergio Pipitone dell’area comunicazione di Unite), ha decretato il vincitore tra i Professionisti “Per la sua completezza ma anche per l’accuratezza dell’aspetto tecnico. Un racconto attento dell’Interamnia World Cup supportato da una regia ben definita e curata in ogni singolo dettaglio”.

Ha avuto la meglio tra i Dilettanti Marina Zhurova di San Pietroburgo “Per essere riuscita a trasmettere le emozioni dei protagonisti dell’Interamnia World Cup, rispecchiando l’energia degli atleti, grazie all’utilizzo di un linguaggio audiovisivo semplice ma diretto”.

Lavoro non facile per la Giuria, che ha privilegiato l’aspetto e gli elementi emozionali ed evocativi più che la mera valutazione tecnica, nell’individuare i vincitori tra i 16 video in concorso, 5 Professionisti e 11 Dilettanti. Per entrambe le categorie si è deciso, infatti, di riservare Menzione Speciale al video “I delfini” di Fabiola e Floida Skraqi (Professionisti, Italia) e al visionario “Chi è il più grande gladiatore” (Dilettanti, Canada) di Rokhaya Marieme Balde. Per il primo è valsa la motivazione “Per l’utilizzo di un linguaggio di comunicazione audiovisiva coraggioso. Colori e suoni si mescolano perfettamente in sintonia conducendo lo spettatore a volgere lo sguardo al mondo dello sport in chiave innovativa”; il secondo si è messo in luce “Per l’originalità della formula e per il modo spiazzante in cui è stato trattato il tema. L’interpretazione degli attori è semplicemente ironica ed efficace”.

I premi, € 1.000 per la sezione Professionisti e l’ospitalità alla prossima Interamnia World Cup per la sezione Dilettanti, saranno conferiti in un’apposita cerimonia prevista per il prossimo luglio nell’ambito dello svolgimento della Coppa 2018, nel corso della quale saranno proiettate le migliori opere del 1° World Wide Open, manifestazione destinata a diventare un’appuntamento fisso e di rilievo dell’Interamnia e di Unite, grazie alla collaborazione tra i due organismi.