1° Premio Paul Cézanne consegnato ad Alessia Pignatelli

SULMONA – La pluripremiata e poliedrica artista Alessia Pignatelli continua a far parlare di sé per le sue pregevoli attività artistiche-culturali, apprezzatissima dalla critica per i suoi particolari dipinti astratti e materici incentrati sui sentimenti e che hanno antecedentemente ottenuto un importante coefficiente di valutazione, è stata ancora una volta premiata con la consegna del 1° Premio Paul Cézanne – International Award, per la qualità creativa dei suoi elaborati.

Oltre alla consegna della preziosa targa, le è stato conferito il diploma e la motivazione critica nella quale si legge che la sua attività racchiude “una pittura ricca di movimenti ispirati ed estroversi, capace di analizzare con spirito critico la realtà che la circonda; racconti di vicende esistenziali che contemplano le bellezze personali. Un’arte capace di riflettere la cultura pittorica nel profondo, attraverso un linguaggio cromatico denso di vibrazioni e contrasti”.

Tuttavia, molteplici sono state le firme apportate da tutta la commissione critica che ne hanno dichiarato il suo valore espressivo per meriti artistici e professionali.