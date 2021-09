1° edizione del Challenge Pokè Maoji di Beach Golf: i risultati

PESCARA – Tanto divertimento e sano agonismo per l’evento conclusivo dell’estate sportiva pescarese presso lo Stabilimento balneare La Prora. Sabato 11 Settembre è andata in scena la prima edizione del Challenge Pokè Maoji di Beach Golf, tappa inserita nel circuito nazionale Csen.

5 squadre composte da 5 atleti ciascuna ad animare la giornata in spiaggia a colpi di Golf, per premiare la squadra in grado di usare bastone e pallina nel modo più rapido, preciso e potente.

Capitano di ogni Team è stato un Istruttore di Beach Golf o un Golfista esperto che, nel corso della giornata, ha dapprima allenato e poi guidato in campo i 4 compagni, neofiti della disciplina, rendendo il tutto molto avvincente e davvero poco scontato.

Il Black Team, guidato dall’imprenditore ispanico-americano Oliver Moon che ha portato sul lungomare di Pescara la cultura del Pokè, ha fatto gli onori di casa schierando tra le sue fila Lorenzo Iulianetti, titolare dello stabilimento La Prora e altri volti noti della riviera pescarese.

Nelle altre formazioni si è contraddistinto l’80enne “Zio Tonino”, veterano e amico di tutti, che ha mostrato una forma invidiabile. Non sono mancate partecipazioni di giovani Under 18 e anche di giocatori di Golf proveniente dai vicini circoli della nostra Regione.

Tra i più graditi ospiti, Leonardo Gravina, delegato regionale per la Regione Abruzzo e per l’area Sud della Federgolf, intervenuto per assistere alla competizione e tirare qualche colpo in compagnia dei partecipanti.

Al termine di 7 ore di gioco, con 4 differenti game in cui le formazioni si sono schierate una contro l’altra, ha avuto la meglio, per un solo punto, l’Orange Team guidato dalla giovane Istruttrice di Beach Golf Chiara Pugliese, che potrà forgiarsi di questo titolo conquistato in una tappa del circuito nazionale Csen.

Il titolo di miglior atleta femminile è andato alla 14enne Alessia Pugliese, che ha saputo tenere testa ad avversari ben più anziani e quotati di lei.

Il miglior in assoluto è invece risultato essere Vincenzo Tucci, golfista proveniente dal Golf Club Brecciarola. Al termine delle premiazioni, è stata forte la soddisfazione degli organizzatori della Beach Golf Sport Association, con la volontà di tutti di replicare questa vincente iniziativa anche durante la prossima estate, rendendo Pescara tappa fissa del circuito nazionale Csen Beach Golf.