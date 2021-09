Giulianova, lotta al punteruolo rosso: in corso operazioni notturne

GIULIANOVA – Gli uffici comunali comunicano che sono in corso le attività di lotta obbligatoria al punteruolo rosso sulle palme presenti nelle aree pubbliche. Le operazioni, svolte nelle ore notturne, prevedono l’irrorazione delle chiome con prodotti insetticidi. Per questo, il personale della ditta che effettua le attività, chiederà ad eventuali fruitori delle aree in cui si opera di allontanarsi, per evitare di entrare in contatto con il prodotto disinfestante. Quest’ultimo è addizionato con una sostanza dal forte odore, non tossica, utile ad allertare i presenti del possibile contatto con l’insetticida.

