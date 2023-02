1° Cross dei Vigneti ad Alanno Scalo domenica 5 febbraio

ALANNO – Negli ambienti in seno all’Atletica Val Pescara si sta lavorando da tempo per organizzare nel modo migliore l’apertura del calendario 2023 del Corrilabruzzo Uisp a ritmo di corsa campestre con il Cross dei Vigneti

Per domenica 5 febbraio ad Alanno Scalo, l’impegno organizzativo è davvero notevole e ciò si deve dare atto agli sforzi di una società giovane come quella dell’Atletica Val Pescara presieduta da Miriam Bellanza che dedica tanto tempo ai giovani.

Il cross è valevole come prima prova di campionato regionale Uisp e a dare supporto nel dietro le quinte il marchio Vigneti Tocco (del titolare Enisio Tocco) che accoglie la logistica e il percorso di 2,5 chilometri con lievi ondulazioni. Il cronoprogramma giornaliero prevede alle 9:15 il via per le categorie femminili tutte, quelle maschili over 60 e la passeggiata non competitiva di 5 chilometri (2 giri del percorso). Alle 10:30 lo start per le categorie maschili dai 16 ai 59 anni con 3 giri del percorso e a seguire le gare riservate ai bambini e ai ragazzi di differente età e distanze: (100 metri per 0-5 anni, 200 metri per 6-7 anni, 300 metri per 8-9 anni, 500 metri per 10-11 anni, 800 metri per 12-13 anni, 1.500 metri per 14-15 anni e 2.500 metri per 16-17 anni).

Con il sito web di riferimento Timingrun per le iscrizioni, il costo è di 8 euro per la competitiva (con maggiorazione a 10 euro sul posto la mattina del 5 febbraio), 5 euro la passeggiata, 3 euro per bambini e ragazzi.

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne delle due fasce di partenza, i primi tre di ogni categoria, i primi cinque di categoria dei bambini e ragazzi e le prime tre società più numerose.

La presentazione della gara a cura di Miriam Bellanza, Franco Schiazza e Alberico Di Cecco, intervenuti nella rubrica settimanale di TV6 Correre per Sport condotta da Roberto Paoletti al link https://www.youtube.com/watch?v=ZgsMEnKmlfA&t=3s