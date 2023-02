“Segre. Come il fiume” al Teatro Comunale De Deo di Loreto Aprutino

LORETO APRUTINO – Prosegue a Loreto Aprutino (Pe) la rassegna “Loreto Spettacolo 2023” organizzata dall’Associazione Culturale Lauretana Teatro Del Paradosso, in collaborazione con l’Ass. Fante Di Cuori e la Consulta Giovanile, con il sostegno della Fondazione Pescara Abruzzo, Regione Abruzzo, Comune di Loreto Aprutino e Fondazione dei Musei Civici.

Lo storico Teatro Comunale Luigi De Deo farà da cornice al nutrito cartellone di eventi in programma tra gennaio e maggio 2023: spettacoli teatrali, proiezioni di film e documentari, presentazioni di libri, concerti e mostre.

Domenica 5 febbraio alle ore 17,30 Loreto Spettacolo ospita “Segre – Come il fiume”, una produzione del Teatro Del Krak, con Alberta Cipriani, scrittura scenica e regia Alberto Tucci, assistente alla regia Cristiana Accardi, costume B-Atelier, scena Antonella Spelozzo/Chiediscena, lights designer Tea Primiterra.

“Scegliere di raccontare è stato come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea” (Liliana Segre).

Lo spettacolo raccoglie le memorie dalla viva voce della Segre, testimone d’eccezione in una narrazione cruda e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con l’adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all’amore del marito Alfredo e ai tre figli. Un lavoro teatrale per offrire al pubblico l’opportunità di non dimenticare la tragedia della Shoah, definita dal premio Nobel Elie Wiesel come “La più grande tragedia della storia”.