“L’Armonia del vivere 2”, reading poetico oggi a Pratola Peligna

PRATOLA PELIGNA – Nell’ambito della mostra d’arte contemporanea “L’Arte come ragion del vivere 3”, inauguratasi domenica 29 gennaio al Palazzo “Colella Santoro” di Pratola Peligna (AQ), dove il curatore Leonardo Paglialonga, Presidente dell’Ass. “Nemesis”, ha invitato ad esporre oltre 50 Artisti, italiani ed esteri, con un omaggio particolare al Maestro Antonio D’Acchille, lo stesso ha organizzato per domenica 5 febbraio un evento poetico-letterario dal titolo “L’Armonia del vivere” che giunge alla Seconda Edizione.

Il titolo della mostra prende spunto dal testamento spirituale del compianto Maestro Bruno Paglialonga, volato al cielo lo scorso anno, che desiderava fortemente l’armonia tra fratelli, tra artisti e tra associazioni.

Modererà l’evento la poetessa Manola Di Tullio.

Alle ore 11,00 del 5 febbario, alla presenza dell’Assessore alla Cultura di Pratola Peligna, Adele Leombruni, è previsto un un “reading” poetico, sul tema “L’Armonia del vivere”. Si ricorderà la figura del compianto prof. Vito Moretti, docente universitario, scrittore e poeta, sia in lingua che in dialetto, che ha dedicato numerosi studi alla cultura dell’Otto e del Novecento, con particolare riguardo alle aree del Verismo e del Decadentismo. Di questa figura eccelsa nel panorama intellettuale abruzzese si è interessato il prof. Giancarlo Giuliani che ha scritto un testo presente sul catalogo ed una poesia in suo ricordo che verranno letti dalla poetessa Manola Di Tullio.

Questo l’elenco dei poeti in catalogo: Albertini Annamaria (in ricordo), Aulicino Anna Maria, Caldora Caterina, Ciaffarini Maria Gabriella, Cappuccili Palma Crea, D’Alimonte Daniela, De Felice Sandra, Di Lorenzo Silvia, Di Tullio Manola, Lauterio Dario, Madonna Giulia, Marianacci Dante, Motta Mara, Paglialonga Leonardo, Quieti Daniela, Suarez Cardenas Flora Amelia, Tocci Patrizia, Vitullo Lucio, Zitti Serena (Eufonia Serena).

Fuori catalogo: Giulia Anna Cerretani e Symon Zu.

Letture a cura dei poeti presenti e di Antonio Di Loreto, “Ciattè d’Oro” Città di Pescara 2022. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16,00 fino alle ore 18,00, sono previste presentazioni di libri in collaborazione con l’Associazione “I Borghi della riviera dannunziana” di Pescara e dell’Editore Marco Solfanelli, “Tabula fati”, Chieti.

Di seguito gli Autori partecipanti: Serena Eufonia (Serena Zitti), Mara Motta, Flora Amelia Suarez Cardenas, Remo Periginelli, Dario Periginelli, Mario Cipollone, Daniele Astolfi. E’ previsto l’intervento di Carla Martorella, guida turistica, sul tema: “L’armonia tra Uomo e Natura. Gli effetti benefici della Silvoterapia”.

La mostra proseguirà fino al 12 febbario 2023 e potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato dalle 9 alle 13.