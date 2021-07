Il 1° Cammino Letterario Italiano di Masciulli è pronto a partire

PESCARA – Inizia il countdown, mancano solo alcuni dettagli ma il primo “Cammino Letterario Italiano” ideato ed organizzato dall’editore pescarese Alessio Masciulli ormai è pronto per partire dopo mesi di intenso lavoro.

L’idea, nata in fase lockdown, sboccia dalla voglia di essere sempre in movimento e dal desiderio di creare interesse, sinergie, condivisioni e spostare i propri limiti per crescere, ed ecco che per dar vita a questo desiderio si parte il 26 Luglio 2021 alle ore 9.00 per percorrere circa 240 km in sei giorni e lungo il percorso Catignano (Pescara) – Ciampino (Roma), dare vita ad eventi all’aperto per raccontare libri, autori anche grazie ai salotti letterari a cura di Silvia Elena Di Donato e Marcello Muccelli, per dar voce alle risorse del territorio, tradizioni, incontrare istituzioni, personaggi locali e raccontare le loro storie.

Tanti gli amministratori coinvolti ed i comuni di transito delle province di Pescara, L’Aquila e Roma: Catignano (Pe)è il comune di partenza.

“Mi congratulo con Alessio che io conosco da piccolo perché frequentava la biblioteca comunale che io gestivo e già da allora aveva la passione per i libri – interviene la consigliera Annalisa Piermattei del Comune da dove tutto avrà origine – gli auguro un felice futuro nel campo dell’editoria che è il suo mondo e gli auguro anche di poter realizzare i suoi sogni e di trasmettere a tanti il suo entusiasmo e le sue passioni perché la lettura non è mai troppa. Sono orgogliosa di avere nel nostro piccolo paese una casa editrice, è una vera ricchezza intellettuale”.

Si prosegue con Cugnoli, Pietranico, Torre de Passeri, Tocca da Casauria, Bussi, Popoli, Corfinio, Raiano, Goriano Sicoli, Pescina, Collarmele, Aielli, Cerchio, Celano, Avezzano, Tagliacozzo, Riofreddo, Carsoli, Arsoli, Roviano, Vicovaro, Mandela, Castel Madama, Tivoli, Roma, Ciampino, Ostia.

“Si tratta di una bellissima iniziativa sotto tanti punti di vista – ammette il sindaco del pescarese comune di Popoli, Concezio Galli – un modo originale per promuovere il territorio; quando ho incontrato Masciulli che mi ha parlato del progetto sono stato subito favorevole ed abbiamo cercato di supportarlo in tutto”.

“Giovedì 29 luglio, il Comune di Roviano – così interviene il sindaco Mattia Folgori – ospiterà il Primo Cammino Letterario Italiano Masciulli Edizioni, organizzato da Alessio Masciulli. Un’iniziativa che abbiamo deciso di ospitare con convinzione per ribadire l’importanza della cultura, dopo un anno e mezzo di blocchi e chiusure causate dalla pandemia, che hanno gravemente danneggiato questo settore, come quello del turismo, per dare nuovo slancio ai valori della lettura, della natura e dell’ecologia, raccontare le risorse del territorio e le tradizioni, presentare prodotti tipici locali, personaggi e borghi.Un evento che gratifica Roviano e il nostro territorio, la Valle dell’Aniene, che continua ad essere meta di importanti rassegne di promozione culturale, tra arte, tradizione, buona cucina e relax”.

Le riprese di questo ‘viaggio’ sono affidate a Michelangelo Maggiulli mentre il montaggio video è a cura di Media Visual di Massimiliano Verrocchio; la regia del video promo è di Massimiliano Elia. Logistica e supporto a cura di Grazia Vitale.

“Sono molto felice che la Città di Ciampino sia stata scelta per ospitare una delle tappe del ‘Primo Cammino Letterario Italiano’ a cura della casa editrice Masciulli. Un’iniziativa importante, che farà della Cavea del nostro parco cittadino più importante, il Parco Aldo Moro, un vero e proprio salotto letterario nel quale confrontarsi con nuovi autori italiani. Trovo molto affascinante l’idea del ‘viaggio’ che si snoda attraverso la nostra bella Italia, portando con sé un nuovo bagaglio di parole e di emozioni –queste le parole del sindaco di Ciampino, Daniela Ballico che invita tutti i suoi cittadini a non perdere l’occasione. – L’appuntamento è per il prossimo 30 luglio alle ore 17.00, e invito tutti i cittadini a partecipare”.

Libri ma anche musica in questo progetto, durante l’organizzazione del cammino si è tenuto un concorso gratuito nazionale gestito da Cristina Corazza (Rock Wedding Planner) aperto a tutte le band musicali italiane che hanno proposto un loro brano inedito e dieci sono stati scelti per far parte di un CD prodotto e curato dalla Masciulli Edizioni a tiratura limitata dal titolo “A passo di musica”; ecco i nomi dei vincitori:

E me ne vado via di Aleco;

L’amore che ci spetta di Amedeo Giuliani;

L’isola di Buonagente di Beny Conte;

Destination Anywhere di Gto ( S.Bucci);

Foglie sotto i passi di Konrad (A.K.Iarussi);

Verso te di LP Studio Project (L.Lapenna);

L’orizzonte di Rino e gli Altri (G.Ciccone);

Fuori posto di Luca Strappelli (R.Pecoriello);

Run di The Sunrise (T.Elia);

Ti capita mai di Wladimiro D’Arco (V.d’Arco).

“Ringrazio tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio e tutti gli sponsor che hanno dato il loro sostegno all’iniziativa che ha richiesto mesi di lavoro e collaborazione ma è stato piacevole condividere momenti impegnativi con quanti oggi, sono grandi amici per me. Inoltre ringrazio tutti gli autori della casa editrice Masciulli che saranno presenti fisicamente o con il cuore” – conclude Alessio Masciulli.