ZTL Atri: modifiche e vie interessate per l’estate 2023

ATRI – Novità per la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel comune di Atri. In occasione del periodo estivo sono state deliberate delle modifiche nel centro storico. In particolare fino al 31 agosto con orario dalle 18.45 all’01 sarà attiva in via Cicada nel tratto tra via dei Musei e via Ferrante. Restano anche in Corso Elio Adriano (tra via Luca d’Atri e piazza Martella) oltre che in piazza Martella via Probi sempre nella stessa fascia orario. Resta attiva tutti i giorni la ZTL nell’area pedonale in piazza Duomo.

