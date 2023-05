XVI° Maggio Scienza a Pescara: inaugurazione al parco di Villa Sabucchi

Evento promosso all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, l’iniziativa italiana promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

PESCARA – Appuntamento a Pescara per l’edizione 2023 di Scienza under 18, la rassegna di comunicazione scientifica che da anni anima la città con una serie di eventi destinati alle studentesse , agli studenti e alla cittadinanza. A promuovere l’iniziativa è l’associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara. Tra i partner dell’evento figurano le principali istituzioni locali, l’Università, le associazioni e le scuole della regione. L’obiettivo principale è quello di portare la scienza in piazza attraverso eventi altamente coinvolgenti.

La manifestazione finale che chiude il ciclo annuale delle attività laboratoriali nelle scuole, si tiene nel mese di maggio in tutte le sedi regionali (9 in Italia) e rappresenta un originale viaggio nell’universo delle tematiche scientifiche e ambientali. Come ogni anno, anche in questa primavera del 2023 a Pescara si rinnova la preziosa collaborazione con le scuole che propongono laboratori didattici ideati e comunicati da studentesse e studenti. I progetti verranno presentati secondo diverse modalità: exhibit, mostre interattive, multimedia, fotografia scientifica, robotica. Verrà dato ampio spazio alle tematiche inerenti la salute planetaria (persone e pianeta ), una delle mission sostanziali di Su18 Pescara.

Negli appuntamenti in calendario si parlerà di lotta allo spreco e di prevenzione. Abbiamo vari eventi speciali:

– All’interno della manifestazione un gazebo per la raccolta dei cellulari usati che verranno ritirati dall’Istituto Jane Goodall Italia (JGI Italia); “Officina beni comuni urbani” Cittadinanza attiva a cura del dipartimento di Architettura –Università “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara; “Università sviluppo sostenibile e territori” RUS rete università per la sostenibilità

– “Prof Nao “(umanoide programmato dal Liceo Classico “G.D’Annunzio” Pescara) che farà un simposio “ Italia al tempo dell’antropocene” e guiderà nella raccolta differenziata.

Saranno molti gli eventi che si avvicenderanno nell’arco del mese, andando a rinnovare uno degli appuntamenti con la scienza più attesi da studentesse, studenti , docenti e cittadinanza. Tra le iniziative in programma ricordiamo “Scatti di scienza” in collaborazione con l’Università di Milano .

Come ogni anno, anche in questa edizione 2023 le scuole di Pescara hanno partecipato all’iniziativa “Scatti di scienza”, progetto congiunto di Scienza under 18 e del gruppo del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano. 17 e 22 maggio una selezione di scatti di scienza ha partecipato al Workshop pubblico online di presentazione delle fotografie e video scientifici selezionati per la XV edizione nazionale (2022-2023) Inoltre gli scatti realizzati dalle ragazze e dai ragazzi per “Scatti di scienza”, saranno “sospesi” durante la manifestazione e poi nella biblioteca “Emilia Di Nicola” e vi resteranno fino a chiusura della scuola. Il 24 maggio , insieme all’associazione culturale ACLEO , abbiamo voluto focalizzare l’attenzione su un argomento cruciale che riguarda , già da tempo, il nostro pianeta “Plastica e mare”. Ci vedremo presso la Biblioteca Emilia Di Nicola in presenza di esperte , per parlarne insieme. Il 31 maggio, presso l’orto della Scuola Secondaria “U.Foscolo”, si terrà la manifestazione “Orto antispreco” .