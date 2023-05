Roseto, nuova disciplina del transito in via Santa Petronilla: l’ordinanza

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e la Consigliera con delega alla viabilità Valentina Vannucci, in accordo con il Consiglio di Quartiere di Santa Petronilla e il suo Presidente Nicola Di Marco, con i quali ci sono stati diversi incontri, e sentiti i Consiglieri della frazione hanno chiesto al Comandante della Polizia Municipale Ernesto Grippo di predisporre un’apposita ordinanza che dispone una nuova disciplina del transito in via di Santa Petronilla.

“L’ordinanza n. 38 prevede infatti l’istituzione, sull’intera via Santa Petronilla che collega la Ss 16 alla Ss 150, del divieto di transito ai mezzi pesanti così classificati: autoveicoli categoria N2 aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, escluso autorizzati; rimorchi categoria 02 aventi massa massima superiore a 0,75, tonnellate escluso autorizzati” spiegano il primo cittadino rosetano e la Consigliera delegata. “Viene inoltre istituito il limite di velocità di 50 Km/h su tutta la suddetta strada, su entrambe le direttrici di marcia, fatta eccezione per il tratto interessato dalla presenza della scuola primaria e dell’infanzia e dei tratti in prossimità dei dossi artificiali, dove rimarrà invariato il limite di velocità di 30 Km/h in precedenza istituito”.

“Si tratta di una scelta condivisa e fortemente voluta dall’Amministrazione e dal Consiglio di Quartiere che punta a migliorare la sicurezza per i residenti e per i ragazzi che frequentano la scuola primaria e dell’infanzia su questa importante arteria di collegamento che, negli anni, ha visto aumentare in maniera sostanziale il traffico veicolare e di mezzi pesanti, e in prospettiva, sarà oggetto di alcuni interventi di rifacimento del manto stradale fortemente ammalorato” chiosano il Sindaco Nugnes e la Consigliera Vannucci. “Sin da quando sono stati eletti i Consigli di Quartiere abbiamo intrapreso, con tutti loro, una importante fase di confronto e di dialogo e con il Direttivo di Santa Petronilla è emersa subito la necessità di apportare queste modifiche alla viabilità che venivano richieste da diversi anni. Siamo lieti di essere riusciti a venire incontro alle necessità del quartiere e vigileremo sul rispetto di questa ordinanza sia per quanto concerne i mezzi pesanti che sul rispetto del limite di velocità”.