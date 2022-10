XV° Giornata Nazionale dell’Afasia: l’iniziativa a Pescara

PESCARA – La giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul tema dell’afasia, di cui soffrono circa 150.000 persone in Italia con 20.000 nuovi casi ogni anno. Si svolgerà sabato 15 ottobre prossimo la XV° Giornata Nazionale dell’Afasia istituita da A.IT.A. Federazione (Associazioni Italiane Afasici). In varie Regioni sono previsti incontri pubblici nelle piazze, convegni, spettacoli e l’installazione di gazebo informativi e l’illuminazione di rosso di alcuni monumenti. Anche il Comune di Pescara appoggerà questa iniziativa illuminando di rosso la torre del Palazzo di Città.

Ringraziamo la società MEDIA ONE per l’opportunità che ci dà di pubblicizzare l’iniziativa tramite i loro impianti digitali della stazione di Pescara. Le persone afasiche soffrono di disturbi del linguaggio causati da lesioni cerebrali (ictus, traumi cranici, tumori, encefaliti). L’afasia non altera l’intelligenza né la capacità di provare sentimenti ma compromette il normale uso del linguaggio, a volte anche per le necessità elementari della vita quotidiana.

L’afasia rende difficile, se non impossibile, fare una chiacchierata con un amico, scrivere una cartolina o leggere il giornale. Le persone affette da afasia non sono in grado di interagire normalmente con i propri familiari né di reinserirsi nell’ambiente lavorativo.

Sono isolati, incapaci di far sentire la loro voce, costretti a rinunciare ad una vita sociale e relazionale. Spesso vengono esclusi o si auto-escludono dal proprio ambito sociale e rimangono soli nella loro sofferenza. Si chiudono in se stessi e “scompaiono”.

Un ruolo importantissimo per il loro reinserimento sociale è ricoperto da familiari, amici, colleghi e da coloro che a loro si dedicano come volontari. Per questo motivo nel 1994 è nata A.IT.A. (Associazioni Italiane Afasici).

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800-912326, scrivere a aita@aitafederazione.it, e visitare il sito www.aitafederazione.it.