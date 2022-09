WRLSS (Wireless), performance di Danza e Nuove Tecnologie a Pescara

PESCARA – Corpografie, il festival di danza contemporanea applicata alle nuove tecnologie, presenta giovedì 8 settembre alle ore 21:00, presso lo Spazio Matta di Pescara, uno spettacolo in prima nazionale. Si tratta di WRLSS (Wireless), una performance di Danza e Nuove Tecnologie che indaga il rapporto dell’essere umano con l’esistenza. Autore e regista ne è Andrea Micaroni che lo ha concepito come uno spettacolo Site Specific che per sua natura può essere rappresentato ovunque ed il cui punto focale è l’interazione tra i performer e le tecnologie senza fili come le luci e la musica.

Tre danzatori in scena, Simonetta D’Intino, Maristella Mezzapesa e Laura Petrini, adatteranno lo spazio creando coreografie che, a loro volta, generano scenografie luminose, riadattando lo spazio e modificandolo. Un percorso corale ed individuale per tracciare un cammino senza fili: wireless (WRLSS), da cui il titolo. Il coordinamento artistico del progetto è di Anouscka Brodacz, le musiche originali sono firmate dal Dj e compositore di musica elettronica sperimentale Globster. La performance è stata realizzata grazie al fondamentale apporto dell’Istituto Coreutico di Pescara e dell’Istituto Coreutico di Teramo.