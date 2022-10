Workshop “Looking for Sagittario” ad Anversa degli Abruzzi il 5 e 6 Ottobre

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Nell’ambito del programma “Experiencia Italia” promosso e organizzato da qualificati partner internazionali (Universidad La Salle Bogotà – Colombia, Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti/Pescara, Università Federico II Napoli, Università UTE Quito – Equador, Polytechnic of Tirana – Albania), il 5 e 6 Ottobre sarà ospite del Comune di Anversa degli Abruzzi e della Riserva Naturale “Gole del Sagittario” un gruppo di tredici studenti della Colombia e due dell’Equador, insieme ad alcuni docenti accompagnatori, per un importante Workshop “Looking for Sagittario” dedicato al contesto territoriale del borgo.

Il coordinamento dell’iniziativa è curato dal Prof. Piero Rovigatti della Facoltà di Architettura di Pescara, coadiuvato dal Prof. Freddy Diaz Diaz di Bogotà, dal Prof. Riccardo Florio di Napoli e dalla Dott.ssa Teresa Mazzarulli dell’ADSU Chieti e Pescara.

Durante le due giornate di soggiorno ad Anversa gli studenti saranno impegnati nel progetto di recupero di un comparto dell’Aia delle Piagge, una interessante area semiabbandonata da decenni nella parte bassa del paese, a ridosso dell’Oasi WWF Gole del Sagittario.

In programma vari incontri con gli Amministratori comunali, le Associazioni locali e gli abitanti, con visite del territorio, gruppi di lavoro, focus formativi, proiezioni video e relazioni finali; il Workshop inside-onside è intitolato “Looking for Sagittario” in onore al meraviglioso scenario delle Gole che caratterizza il paesaggio circostante.

Si tratta quindi di una significativa esperienza che andrà certamente consolidare gli obiettivi strategici che il Comune di Anversa, la Riserva Naturale “Gole del Sagittario” e il Parco Letterario G. d’Annunzio stanno sviluppando da tempo, in una ottica di integrazione sociale e culturale con interessanti risvolti urbanistici, economici e di studio.