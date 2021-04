Workshop di Fabio Balasamo a Teramo: ecco quando, come partecipare

TERAMO – La star del web Fabio Balsamo presenterà l’8 e 9 maggio a Teramo ”L’attore è pensiero”, il workshop di recitazione rivolto a chi intende migliorare la propria forza comunicativa. Così farearte da il via a “farecinema&teatro” , nuovo progetto formativo, upgrade del laboratorio di recitazione nato nel 2013 che si è imposto per la sua creatività e la produzione di spettacoli teatrali, musical e film. Lo staff di docenti, proveniente da tutta Italia, è formato da professionisti del mondo del teatro, del cinema, della TV e del Web, che guideranno, gli allievi in un percorso formativo strutturato in moduli tematici, workshop mensili e laboratori di produzione.

Fare teatro significa creare una comunione diretta tra attore e spettatore, grazie alle emozioni che ci spingono a voler comprendere la realtà delle cose. L’attore, dunque, è chiamato ad analizzare i significati più profondi che si nascondono dietro le parole, trasmettendo l’essenza di ciò, interpreta il pensiero. I dettagli dell’immaginazione, il sottotesto, la caratterizzazione, la comicità e l’improvvisazione, queste saranno le tematiche affrontate nel workshop “L’attore è pensiero”.

Una carriera eclettica quella di Fabio Balsamo, attore napoletano classe 1989, laureato con 110 e lode in arte drammatica, ha fatto il suo ingresso nel collettivo The Jackal nel 2015, facendosi conoscere al grande pubblico come protagonista della serie di video “Gli effetti di Gomorra sulla gente”.

Balsamo non è solo un attore comico, ha lavorato parecchio a teatro tra classici e testi contemporanei. Tra le altre cose ha calcato il palcoscenico per “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, “Macbeth” di William Shakespeare, “Salomé” di Oscar Wilde. Al cinema : “Babbo Natale non viene da nord” (2015), “Addio fottuti musi verdi” (2017), “7 ore per farti innamorare” (2020) dove interpreta magistralmente un caratterista che a tratti ricorda il grande Peppino De Filippo e lo vedremo prossimamente nella serie “Generazione 56K” in uscita sulla piattaforma Netflix.

Il workshop di Fabio Balsamo si terrà nella sede di farearte e sarà aperto a tutti, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

Per dettagli e informazioni:

Tel. 0861.411951

389.0372217 WhatsApp

https://linktr.ee/farearte

segreteria@faremusika.it