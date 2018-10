Web marketing nelle imprese abruzzesi, se ne è parlato all’Università D’Annunzio

PESCARA – Ieri ,lunedì 8 ottobre ,a Pescara, nell’Aula Federico Caffè dell’Università “G. D’Annunzio” si è tenuto un convegno durante il quale sono stati presentati i dati della ricerca sul “Web Marketing e l’internazionalizzazione”. La CCIAA annuncia la IV Edizione dell’Executive Master in Web Marketing

“Il web marketing è un’ineludibilità. Eppure è sconcertante rilevare che persino in molte grandi aziende ci sia ancora una totale mancanza di cultura in tal senso. Se si procede senza un approccio strategico e non si agisce subito, le imprese del nostro Paese non avranno la possibilità di cogliere le opportunità offerte dal digitale per la tenuta del proprio business e per rispondere alle sfide dell’internazionalizzazione dei mercati” questo l’allarme lanciato dagli autori della ricerca, finanziata dall’Agenzia di Sviluppo di Chieti-Pescara “Il web marketing per l’internazionalizzazione” (Edizioni Meta) presentata presso l’Università “G. D’annunzio” di Chieti- Pescara.

A firmare la ricerca sono stati Walter D’Amario, docente di Web Marketing all’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, Paola Sabella, Direttore dell’Agenzia Sviluppo Chieti nonché Segretario generale della CCIAA di Crotone e Giovanni Marcantonio, Project Manager Enterprise Europa Network dell’Agenzia di Sviluppo di Chieti-Pescara.

La metà delle aziende campione dell’indagine dichiara di ritenere gli strumenti del web marketing ineludibili ma solo il 16% delle imprese utilizza il web marketing e a malapena la metà di queste dichiara di fare pianificazione. Per quanto riguarda la pubblicità online, il 12% dichiara di farne uso e per queste lo strumento più utilizzato sono le inserzioni pubblicitarie sui social media, seguono le campagne pubblicitarie sui siti online. La formazione sui temi del web è stata svolta solo dall’11% delle aziende. Dai dati emerge che una parte minima di aziende ha compreso che il digital marketing è uno strumento di cui non possono fare a meno. Infatti, fanno attività web attraverso consulenti esterni o personale interno, ma purtroppo i risultati non sono quelli sperati. Tutto perché non si ha una piena consapevolezza degli strumenti, ma soprattutto perché manca una chiara pianificazione degli stessi nell’ottica degli obiettivi da raggiungere. Questo non accade solo nelle piccole e media imprese, ma anche nelle grandi.

“La ricerca ha avuto l’obiettivo di fotografare l’uso qualitativo e quantitativo che le imprese abruzzesi fanno del web marketing. L’obiettivo è quello di comprendere le criticità e pianificare le azioni correttive” ci tiene a precisare la dott.ssa Paola Sabella.

“Manca nelle imprese un approccio strategico nell’uso del web marketing, troppe aziende credono ancora che il digital non sia una necessità e troppi sono coloro i quali si spacciano per esperti del settore, creando false aspettative e promesse irraggiungibili” sottolinea il prof. D’Amario.

D’Amario evidenzia che il 50% delle aziende oggetto della ricerca dichiara di non ritenere il web utile al proprio business.

“È un errore. Basti pensare che se un’azienda non è presente online Google Maps non la rileva nelle ricerche. Dunque, persino nella semplice ricerca dell’indirizzo il potenziale cliente non è in grado di ottenere informazioni. Non si può più prescindere dall’essere online anche semplicemente per essere raggiungibili”. Il docente punta inoltre il dito contro la marea di “inesperti digitali” che “non fanno bene all’economia del Paese e contribuiscono a confondere le aziende e/o addirittura a creare un clima di sfiducia”.

D’Amario invita le aziende “ad investire nella formazione di qualità”. “La non conoscenza – conclude D’Amario – ancor prima delle risorse economiche necessarie agli investimenti è alla base di progetti web che possano consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati”.

“Il DEA, Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “G. D’Annunzio” proprio perché è consapevole di come il digital marketing diventi un sapere strategico all’interno delle aziende già da tempo ha inserito nei corsi di laurea insegnamenti che trattano anche di queste discipline, ma da quest’anno sarà istituito un insegnamento esplicitamente dedicato al Web Marketing” ci tiene a ricordare la prof.ssa Augusta Consorti, Vice- Rettore vicario dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara.

“La CCIAA di Chieti- Pescara – sottolinea il dott. Gianluca De Santis, Digital Coordinator Pid, Punto Impresa Digitale della CCIAA di Chieti-Pescara – è certamente un Ente che tra i primi ha creduto nel digitale e continua a farlo investendo in formazione e in tanti altri progetti, tra i quali l’Executive Master in Web Marketing “GOGO-ACADEMY”, che giungerà quest’anno alla sua IV Edizione. Un percorso che oltre alla formazione teorica garantisce agli studenti stage formativi che hanno fatto registrare un tasso di occupazione pari al 75% degli studenti, la partecipazione di grandi aziende italiane e la docenza dei più affermati e riconosciuti professionisti del settore”.

Il Master

BORSE DI STUDIO, STAGE IN AZIENDA E TANTE NOVITA’

Il web marketing è oramai una ineludibilità per le imprese, ecco uno dei motivi del perché il master in web marketing è giunto alla sua terza edizione riscontrando grandi risultati.

“Ad oggi, il 70% degli studenti delle passate edizioni risulta occupato.”

Con docenti di fama nazionale ed un programma di 250 ore formative, uno stage garantito presso grandi aziende, si prospetta come tra i migliori master del settore in Italia. Previste 10 borse di studio finanziate dalla CCIAA di Chieti.

L’Executive Master in Web Marketing ha l’obiettivo di formare figure professionali, Web Manager, capaci di gestire e pianificare un piano web marketing in tutti i suoi aspetti teorici ed operativi.

Promotore dell’iniziativa sono Ud’Anet, spin-off tecnologico partecipato dall’Università degli studi “G. d’Annunzio” e la Camera di Commercio di Chieti. Partner sono la società di web marketing Camera203, Sinergie Education e Radio Delta 1.

Il master si rivolge alle aziende che vogliono formare personale interno per sviluppare la loro attività web, a operatori della comunicazione del marketing e delle ricerche di mercato interessati ad acquisire le competenze necessarie a utilizzare i media digitali e i social media e a gestire in modo efficace piani di comunicazione innovativi in grado di integrare media tradizionali e nuovi media e a giovani laureati che vogliono formarsi in un settore dove il tasso di occupazione è a due cifre.

Nel master saranno affrontati tutti i temi legati al web marketing, gli strumenti, i social network, l’ecommerce la web&social reputation, le tecniche di storytelling e copywriter, video advertising e social tv, marketing e pubblicità ed ecommerce.

Docenti del master sarà tenuto da, Giampaolo Colletti (Comunicatore d’impresa), Stefano Renzetti (Esperto internazionale ADV),Orazio Spoto (Instagramers Italia), Nicolò Capone (ADVMedia), Robero Sasso (Co-Fondatore Justeat), Americo Bazzoffia (IED), Walter D’Amario (Camera203), Ivano Scuderi (Conde Nast), Dario Ciraci (Webinfermento), Federica Ceci (Università “G.D’Annunzio), Domenico Armatore (Pinterestitaly), Mauro Facondo (docente e consulente), ed altri.

Il master di 250 ore formative in aula con a seguire uno stage presso aziende nazionali. Inizierà il 15 gennaio 2019 e si concluderà nel mese di settembre 2019.

La direzione scientifica del master è affidata alla prof. Augusta Consorti, direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, mentre la direzione organizzativa è del prof. Walter D’Amario.

Le iscrizioni sono aperte fino all’esaurimento dei 25 posti previsti. Il costo di partecipazione è di 4.200,00 + IVA. Sono previste 10 borse di studio per giovani meritevoli garantite dalla CCIAA di Chieti.