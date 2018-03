Volley, la Sieco sfida la capolista Alessano nell’anticipo

ORTONA (CH) – Sabato 10 marzo alle ore 20.30 la Sieco Service giocherà il match di anticipo contro ’attuale capolista Aurispa Alessano. Gli impavidi sono reduci dalla “Gita” ad Aversa dove a causa dell’impraticabilità del campo la partita non ha avuto luogo. Infiltrazioni d’acqua nella struttura hanno causato condensa sul campo di gioco impossibile da eliminare, nonostante l’impegno e la buona volontà dimostrata dalla squadra campana al fine di risolvere il problema.

Come se non bastasse si è verificato un black-out prima del riscaldamento ed un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. L’odierno comunicato N.32 del Giudice Sportivo Nazionale non ha ancora stabilito una data per il recupero della gara ma ha disposto che la Sigma Aversa dovrà farsi carico delle spese per la trasferta che la Sieco dovrà effettuare di nuovo per recuperare la partita al Pala-Jacazzi.

Gli avversari di turno, lanciatissimi verso uno dei due posti Play-off, arrivano invece da una vittoria per tre set a zero contro la Pool Libertas Cantù. Anche contro la Sieco, nella gara d’andata Aversa si impose per tre set a zero con gli ortonesi incapaci di parare le bordate sparate da Culafic e Lipinski.

«Rispetto per tutti, ma paura di nessuno» sostiene Nunzio Lanci. «So benissimo che si tratta di una gara difficilissima, Alessano ha ottimi elementi e noi ne sappiamo qualcosa. Strappare punti in questa gara sarebbe ottimo in chiave salvezza e cercherò di trasmettere ai miei giocatori grinta e voglia di vincere. Bencz dovrebbe essere della partita, il riposo forzato di Aversa gli ha dato più tempo e tranquillità per recuperare da quel dolorino alla coscia destra».

I precedenti tra le due squadre sono sempre a vantaggio della Sieco che ha vinto sei partite partite perdendone una, proprio in questa “Pool B”. A dirigere l’incontro saranno i signori Cecconato Luca (TV) e Serafin Denis (TV).

Gare in programma per la seconda giornata di ritorno in Pool “B”.

Sabato 10 marzo, ore 20.30:

VBC Mondovì – SIGMA Aversa

Domenica 11 marzo, ore 18.00

Pool Libertas Cantù – CONAD Reggio Emilia

Domenica 11 marzo, ore 19.30

Gioiella Micromilk Gioia del Colle – GoldenPlast Potenza Picena