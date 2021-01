Volley, rinviata la partita tra Pallavolo Teatina e Cisterna

CHIETI – La gara prevista per domani tra Connetti.it e Pallavolo Cisterna è stata rinviata a data da destinarsi. Nonostante il protocollo approvato dalla Federazione preveda la normale disputa degli incontri fino a 3 casi di positività all’interno di una singola squadra, la Asl locale è intervenuta pur in presenza di una sola ragazza positiva al Covid tra le laziali, ponendo l’intero gruppo-squadra in quarantena.

La Connetti.it Pallavolo Teatina augura una pronta guarigione all’atleta, ma spera allo stesso tempo che simili situazioni non debbano ripetersi, e non solo perché c’è un protocollo da rispettare.

In ballo c’è il futuro di questo sport, e l’augurio, sincero, è che tutte le società capiscano che in questa situazione, prima ancora della promozione, dei playoff o della retrocessione, conta ricominciare a giocare. Conta, dopo quasi un anno di stop, tornare a divertirsi e a vivere la pallavolo.