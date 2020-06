Vittorio Gervasi è il nuovo consigliere di amministrazione del Previndai

PESCARA – É Vittorio Gervasi il nuovo consigliere di amministrazione del Previndai, fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager.

Il Consiglio Nazionale Federmanager ha provveduto alla sua elezione a fine maggio in sede di rinnovo delle cariche negli enti previdenziali. Il nome di Gervasi, attuale direttore della Cassa Edile e di Formedil Pescara, è stato proposto per il Cda nazionale dal presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli, in virtù di una positiva collaborazione che va avanti da lungo tempo con l’ente.

Tra le varie competenze in materia, Gervasi è stato nella struttura operativa di diverse organizzazioni, la direzione di Formedil Pescara e della Cassa hanno giocato un ruolo strategico, in quanto la Cassa edile, oltre ad essere un ente di previdenza, è, come Previndai, un ente bilaterale, che ha cioè fra i suoi scopi quello di provvedere a prestazioni di natura previdenziale in aggiunta ai trattamenti pensionistici di legge.

Foto Valerio Simeone/FotoWireless