“Vita da Volontari”, open day sul mondo del volontariato all’Aurum

PESCARA – Si terrà sabato 21 dicembre, alle ore 17:00, nell’Aurum di Pescara (Sala Flaiano) l’evento finale del progetto “Vita da Volontari”. L’iniziativa è stata portata avanti con passione ed impegno da una rete di 3 associazioni di volontariato impegnate nell’ambito della disabilità connessa a patologie neurologiche: Azione Parkinson Abruzzo, Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione Provincia di Pescara, Io sono ancora vivo – ISAV e dal Centro Servizi Volontariato di Pescara in qualità di capofila. L’obiettivo comune è la promozione della cultura del volontariato sul nostro territorio.

Dopo una serie di incontri con punti informativi nelle piazze e nelle scuole e la diffusione di materiale divulgativo sulle patologie, il volontariato e i servizi associativi nei luoghi di maggiore contatto per la cittadinanza, dopo un convegno in cui si è affrontato il problema dell’emergenza volontari, il progetto si avvia ora alle battute conclusive con un pomeriggio interamente dedicato a conoscere le attività delle diverse associazioni. Un vero e proprio open day che chiama a raccolta i cittadini per avvicinarsi al mondo del volontariato, incontrare i volontari e ottenere risposte a dubbi e richieste. L’ingresso è libero e il fine è nobile: avvicinare sempre più persone al mondo del volontariato.

“Aiutateci ad aiutare”, è l’appello dei rappresentanti delle tre associazioni, “offrire un po’ del proprio tempo per coadiuvare chi ne ha bisogno è un gesto che arricchisce e rende migliori, sostenere condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti per persone con problemi di autonomia personale e sociale, è la nostra missione. L’impegno associativo vuole rendere queste persone protagoniste della loro vita, costruendo intorno a loro una rete di servizi mirati. Quello offerto dai volontari delle associazioni rappresenta un appoggio importante anche per le famiglie dei malati, che smettono di sentirsi sole, in un’ottica di miglioramento complessivo della qualità della vita”.

Saranno presenti il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore alla Cultura Maria Rita Paoni Saccone e l’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio.

Ecco il programma della giornata: dalle ore 16 alle 17 le associazioni rimarranno a disposizione per rispondere a tutte le richieste di informazioni; alle 17 interverranno le autorità, a seguire ci sarà la presentazione dei risultati ottenuti dal lavoro in team dei mesi precedenti e la presentazione di un video promozionale sul volontariato; alle ore 18 le associazioni offriranno un aperitivo ai presenti, con intrattenimento musicale, che sarà momento di aggregazione e socializzazione.