Visite guidate del Deposito Archeologico di Caprara il 24 settembre

CAPRARA – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, il 24 settembre, il Deposito Archeologico di Caprara resterà aperto con la possibilità di effettuare delle visite guidate dalle ore 15.30 alle 19.30. “Lo spazio che abbiamo recuperato e ristrutturato in via della Scuola sta diventando il fiore all’occhiello della comunità di Caprara” sottolinea il consigliere Cinzia Berardinelli. “Ma soprattutto catalizza l’attenzione di questa parte di Spoltore al di fuori dei nostri confini”.

“La presenza del Deposito archeologico” prosegue il sindaco Chiara Trulli “grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara, ha già portato a Caprara gli studenti dell’Isia, l’Università di Design di Pescara. Contiamo che il Deposito possa diventare un punto di riferimento per le scuole di tutta la Provincia”.

Per prenotare una visita, sotto la guida del personale della Soprintendenza, è possibile chiamare il numero 366 961 4539. Sempre nella giornata del 24 settembre, sarà possibile anche prenotare una visita guidata del parco di Villa Acerbo, a cura della Pro Loco Terra dei 5 Borghi. Prenotazioni: 350 181 1922.