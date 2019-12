L’Aquila, visite guidate al Convento di San Giuliano: ecco quando

Nell’ambito delle iniziative “Natale a San Giuliano”, le porte dell’antico Convento apriranno a quanti vorranno visitare la chiesetta barocca il 21 e 26 dicembre e il 4 e 5 gennaio

L’AQUILA – Nell’ambito delle iniziative “Natale a San Giuliano”, l’Associazione AquilArtes propone delle visite guidate presso il Convento di San Giuliano durante il periodo delle festività natalizie.

Sabato 21 dicembre alle ore 15,00, giovedì 26 dicembre alle ore 11,00, sabato 04 gennaio alle ore 15,00 e lunedì 06 gennaio alle ore 11,00 le porte dell’antico Convento, fondato nel 1415, apriranno a quanti vorranno visitare la chiesetta barocca, al cui interno è conservata una tavola dipinta di uno dei massimi esponenti del Rinascimento abruzzese, Saturnino Gatti, il chiostro cinquecentesco con affreschi del ‘600 e lo splendido conventino quattrocentesco. L’itinerario guidato terminerà nella stanza espositiva dei presepi artistici di Maurizio de Benedictis.

Dopo le visite guidate, seguirà una degustazione del Torrone F.lli Nurzia, famosa specialità aquilana, su gentile omaggio del Bar Nurzia. A ciascun partecipante, verrà inoltre donato il “Calendarietto di AquilArtes” con foto del Convento di San Giuliano, con l’augurio di un 2020 all’insegna dell’arte e della bellezza. (Ingresso: euro 4,00/persona; per informazioni e prenotazioni: e-mail: aquilartes@gmail.com; tel. 3494542826). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Comunità dei frati di San Giuliano.

AquilArtes, costituita nel 2015, nasce al fine di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio storico artistico aquilano attraverso l’organizzazione di eventi culturali, attività didattiche per le scuole e percorsi turistico – culturali. L’Associazione si occupa inoltre dello studio e della realizzazione di percorsi universalmente accessibili, al fine di rendere le proprie iniziative fruibili a tutti: con la convinzione che le barriere architettoniche, così come quelle sensoriali, non debbano essere la discriminante per visitare un museo o partecipare a un evento culturale. AquilArtes svolge infatti abitualmente visite guidate in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e visite guidate tattilo-sensoriali per persone cieche.