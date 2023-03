ISOLA DEL GRAN SASSO – Continuano gli incontri del Presidente Camillo D’Angelo con le amministrazioni comunali. A Isola del Gran Sasso è stato accolto dal Sindaco Andrea Ianni e dai consiglieri comunali, un momento di confronto sulle tante possibilità di crescita e valorizzazione del territorio: il Presidente ha ribadito l’impegno per tutta la montagna, in particolar modo per tutti gli interventi segnalati come prioritari dall’amministrazione, per i quali sarà data immediata esecuzione delle opere.

Visita del presidente D’Angelo in municipio a Isola del Gran Sasso ultima modifica: da