Giulianova aderisce alla proposta dell’Anci e della onlus “Never give up”, il 15 marzo, si celebra in tutta Italia la “Giornata per la lotta contro i disturbi alimentari”

GIULIANOVA – Il Kursaal è lilla, questa sera, perché lilla sono le luci che lo illuminano. Come lui, decine di monumenti e luoghi significativi, in Italia, sono immersi oggi in questo inusuale colore, in segno di adesione alla “Giornata contro i disturbi alimentari”. Giulianova, non a caso, è tra i comuni che hanno accolto la richiesta congiunta dell’ Arci e della onlus “Never give up” colorando di lilla il suo storico palazzo. L’iniziativa intende far correre lungo tutto lo Stivale un messaggio di più forte e nuova sensibilizzazione nei confronti di un problema, quello legato ai disturbi alimentari, che riguarda ben 2.665.000 adolescenti in Italia.

Nell’ultima edizione di “Giulia in Rosa”, va ricordato, la Commissione Pari Opportunità e l’ Assessorato alle Politiche sociali hanno affrontato questa delicata problematica con il contributo di medici ed autorevoli specialisti della nutrizione e delle dinamiche psico-sociali legate ai disturbi nei comportamenti alimentari.