L’AQUILA – Il Sindaco Jwan Costantini è oggi a L’ Aquila per la visita di Papa Francesco. Il Pontefice ha aperto la Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio, dando ufficialmente avvio all’antichissimo rito della Perdonanza celestiniana. Un avvenimento, questo, che non ha precedenti e che ha consegnato la data del 28 Agosto 2022 alla storia della Città dell’ Aquila, della Regione Abruzzo, al patrimonio spirituale cattolico.

“Quando si vincono le elezioni – sottolinea il Sindaco Costantini dal capoluogo abruzzese – non c’è neo eletto che non dica di voler essere “il sindaco di tutti”. Questa dichiarazione di rito, per quanto mi riguarda, oggi è diventata un fatto, una dimensione reale del pensiero. Stamattina, in questa città, ho portato davvero tutta Giulianova: mai come stamattina, mi sono sentito il Primo cittadino, cioè colui che ha la responsabilità e l’onore di rappresentare non se stesso ma una comunità. Davanti al Papa, c’erano, con me Sindaco, tutti i giuliesi, quelli che collaborano e ci incoraggiano, ma anche quelli che criticano o remano contro. C’erano le associazioni ed i singoli; c’erano le famiglie, le parrocchie, i bambini, i ragazzi, gli adulti, gli anziani. C’era Giulianova. Un’esperienza emozionante, che non dimenticherò e a cui la cultura e la politica abruzzese, d’ora in poi, dovranno continuamente ritornare. Ringrazio l’ Amministrazione comunale dell’ Aquila, che ha messo in piedi una macchina organizzativa all’altezza contribuendo in tal modo a creare un clima gioioso, partecipato, entusiasta, di grande armonia”.