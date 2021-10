Visita guidata all’Ecomuseo del Mare e della Pesca il 16 ottobre

Ferreri:“attualmente, il museo ha sei stanze, ognuna delle quali ha un tema. Dagli strumenti più antichi di pesca, arriviamo fino agli attrezzi utilizzati oggi”



MARTINSICURO – Si svolgerà sabato 16 ottobre, a partire dalle ore 9,00, dopo il rinvio della scorsa settimana causa maltempo, l’iniziativa gratuita organizzata dall’Associazione “Il Marcuzzo”, dall’Unione Sportiva Acli e dall’Associazione Martin Pescatori, con il Patrocino del Comune di Martinsicuro e in collaborazione con Coop Alleanza 3.0

Il programma prevede che i partecipanti si ritrovino, muniti di mascherina e di Green Pass (solo per l’accesso all’interno del museo), presso l’Ecomuseo del Mare e della Pesca, per la registrazione e le incombenze previste dalla normativa anti-Covid, e dalle linee guida U.S. Acli Nazionale di contenimento Covid-19.

“L’Associazione Martin Pescatori – a parlare è una delle organizzatrici dell’Ecomuseo, Franca Ferreri – cura l’Ecomuseo sin dal 2015: attualmente, il museo ha sei stanze, ognuna delle quali ha un tema. Dagli strumenti più antichi di pesca, arriviamo fino agli attrezzi utilizzati oggi. Si possono vedere reti, nasse, argani, cesti, boe, bussole, vecchi radar e carte nautiche. Abbiamo infine riprodotto nei minimi particolari anche la plancia di una nave: un artista locale ha dipinto la visuale del paese di Martinsicuro visto dal mare”.

“E’ importante – ricorda Giulio Lucidi in rappresentanza di U.S. Acli provinciale – che ci si prenoti, entro le ore 18,00 del 8 ottobre, attraverso un messaggio SMS o Whatsapp al numero 393.9365509. Sarà una splendida mattinata, dedicata a conoscere meglio il mondo del mare e della pesca, grazie ad Adamo Calise ed al biologo Emanuele Troli che illustrerà alcuni filmati sul mare. A seguire una breve passeggiata fino a raggiungere il Biotopo Costiero di Martinsicuro per una visita guidata con il Prof. Mario Marano Viola ambientalista Mountain Wilderness”.

Elisa Marino, Presidente dell’Associazione “Il Marcuzzo” nel ringraziare il Comune di Martinsicuro per il Patrocinio, vuole ringraziare anche tutte le associazioni ed i volontari e il Prof Mario Marano Viola per la sua disponibilità a fare da guida al Biotopo Costiero, che lavorano per dare valore al nostro territorio, dimostrando senso civico ed una grande sensibilità verso le tematiche dell’ambiente e del turismo.

“Siamo molto soddisfatti – conclude Luciano Sgolastra, Vicepresidente del Consiglio di Zona Coop Alleanza3.0 – di sostenere iniziative che rientrano di diritto nell’obiettivo di fare attività sociale sul territorio, soprattutto in collaborazione con associazioni di volontariato e quest’anno anche con il Patrocinio del Comune di Martinsicuro, a cui va il ns. ringraziamento”